Мединский рассказал о сложном согласовании обмена пленными с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Мединский рассказал в Max о сложностях при согласовании обмена пленными между Россией и Украиной. По его словам, переговоры были долгими и тяжелыми.

Мединский подчеркнул, что сотрудники Министерства обороны, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова проделали огромную работу для организации обмена. Он особо отметил вклад каждого ведомства в этот процесс.

Кроме того, Мединский сообщил, что вместе с бойцами были возвращены последние семь жителей Курской области, которых удерживали в качестве заложников. Он добавил, что «светлый праздник наши встретят на родной земле».

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 175 на 175.

Последние семь из удерживаемых в Сумской области курян сегодня вернутся домой и направляются в сторону Белоруссии.

