Диспетчеры сообщили о продлении закрытия неба Бахрейна и Кувейта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Бахрейна и Кувейта был продлен еще как минимум на 12 часов, передает ТАСС. По словам источника агентства в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, ограничение теперь будет действовать до 16:00 по всемирному времени, то есть до 19:00 по Москве. Это время указано как ориентировочное, и дальнейшие решения будут приниматься по ситуации.

Меры по закрытию неба впервые были введены утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. С тех пор воздушное пространство этих стран оставалось недоступным для гражданских рейсов на протяжении 36 дней. Источник добавил, что Бахрейн допускает отдельные вылеты с территории Манамы по специальному разрешению и строго определенному маршруту в сторону Саудовской Аравии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бахрейн и Кувейт продлили закрытие своего воздушного пространства до 35-х суток подряд. Ранее эти страны сохранили закрытие неба минимум на 12 часов, из-за чего полеты гражданской авиации не выполнялись уже 24-е сутки. На фоне этого иранские военные нанесли ракетные удары по объектам США в Кувейте и по радиолокационной системе в Бахрейне.