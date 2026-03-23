Бахрейн и Кувейт продлили закрытие неба на 12 часов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бахрейн и Кувейт сохранят закрытие своего воздушного пространства как минимум еще на 12 часов, сообщает ТАСС. По словам источника в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, ограничения будут действовать до 16:00 по всемирному времени, что соответствует 19:00 по московскому времени. Это уже 24-е сутки, когда полеты гражданской авиации над этими странами полностью прекращены, включая транзитные рейсы в третьи страны.

Источник уточнил, что в исключительных случаях Бахрейн разрешает отдельные вылеты по специальным разрешениям из аэропорта Манамы – только по кратчайшему маршруту в направлении Саудовской Аравии.

Сейчас также остаются закрытыми воздушные пространства над Ираном и Ираком, а Катар разрешает полеты лишь на несколько часов в сутки. В Объединённых Арабских Эмиратах и Сирии ограничения частичные, а в Израиле воздушное сообщение периодически приостанавливается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиарегулятор Евросоюза предупредил о высоком риске для гражданской авиации в воздушном пространстве Ближнего Востока. Авиационные власти Катара, Кувейта и Бахрейна в начале марта приняли решение сохранить запрет на полеты в своих зонах ответственности. Российские перевозчики из-за ограничений отменили десятки рейсов в ОАЭ и обратном направлении.