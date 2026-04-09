Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года

Tекст: Валерия Городецкая

Он рассказал, что находился в командировке в США, когда получил сообщение о закрытии неба и изменении маршрута полета, а также о том, что ему не следует возвращаться в Киев, передает РИА «Новости».

«Часть правительства получили официальное поручение эвакуироваться в Ивано-Франковск», – отметил Кулеба в интервью изданию «Курс». По его словам, это решение приняли как меру безопасности на случай ухудшения обстановки в столице.

Кулеба уточнил, что в Ивано-Франковске чиновники работали дистанционно вместе с коллегами, оставшимися в Киеве. Он также отметил, что сам хотел вернуться в столицу, но ему запретили это делать из-за угроз безопасности.

Позднее, как добавил бывший министр, часть украинского правительства перебралась во Львов, где находились иностранные дипломаты. Возвращение чиновников в Киев состоялось примерно через месяц после эвакуации.

