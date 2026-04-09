Ветераны СВО доставили гуманитарную помощь в пострадавший от наводнения Дагестан

Tекст: Ольга Иванова

Ветераны спецоперации одними из первых откликнулись на беду в Дагестане и организовали доставку гуманитарной помощи в Хасавюртовский и Дербентский районы, которые сильнее всего пострадали от наводнения. Четыре большегруза с питьевой водой, медикаментами, средствами гигиены, бензогенераторами и насосами прибыли в регион благодаря усилиям Ассоциации ветеранов СВО из Северной Осетии и Сочи.

Руководитель североосетинской Ассоциации Олег Магкеев заявил: «Мы были плечом к плечу на фронте, это братство сохраняем и в мирной жизни. Когда в Дагестане случилась беда, сразу же вышли на связь с нашими боевыми товарищами и организовали сбор помощи». По словам главы сочинской Ассоциации Армена Шахназаряна, местные предприятия и учреждения активно поддержали сбор гуманитарного груза, а сейчас формируется еще одна партия помощи – строительные материалы и инструменты.

Ассоциация ветеранов СВО Дагестана действует в режиме оперативного штаба: более 100 участников спецоперации с первых дней оказывают помощь пострадавшим от наводнения жителям. Руководитель дагестанской организации «Память гор» Махач Шамилов отметил, что ветераны в каждом районе республики собрали и адресно доставляют гуманитарную помощь, выразив особую благодарность товарищам из других регионов страны.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что участники спецоперации по всей стране проявляют готовность помочь Дагестану, включая добровольцев с Дальнего Востока. По его словам, среди новых волонтеров есть военные, которые, находясь в отпуске, присоединились к разгрузке машин и даже вступили в Ассоциацию, разделяя принцип: важнее поступки, чем слова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС доставило более 23 тонн гумпомощи в пострадавший Дагестан.