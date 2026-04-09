МЧС доставило более 23 тонн гумпомощи в пострадавший Дагестан
В охваченный паводками Дагестан прибыл самолет МЧС с оборудованием и питьевой водой, глава ведомства Александр Куренков лично осмотрел затопленные территории республики.
Спецборт Ил-76 приземлился в республике с партией необходимых для ликвидации последствий стихии грузов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Помощь направлена по прямому указанию президента Владимира Путина. В регион доставлен гуманитарный груз общей массой более 23 тонн.
На борту находились мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и запасы бутилированной воды.
Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Махачкалу, он начал облет Дербентского и Хасавюртовского районов. Он планирует посетить наиболее пострадавшие населенные пункты, включая село Мамедкала, чтобы проконтролировать восстановительные работы и встретиться с местными жителями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане сохраняется сложная обстановка с паводками. Ранее российский лидер поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков.