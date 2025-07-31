Патрушев заявил о возможных атаках Запада на суда России

Tекст: Ольга Иванова

О рисках прямых атак Запада на российские суда и морскую инфраструктуру сообщил глава Морской коллегии Николай Патрушев, передает ТАСС. Он подчеркнул, что нельзя исключать провокации против российских и иностранных судов с последующим возложением ответственности на Москву.

Патрушев отметил, что страны НАТО активно развивают автономные подводные аппараты и беспилотные технологии для скрытных и внезапных атак, а военные силы Финляндии, Швеции, Дании, Польши и Германии усиливаются современными технологиями и действуют координировано под руководством НАТО. С 2024 года в Ростоке функционирует региональный морской штаб альянса, что увеличивает угрозу для российского судоходства в Балтийском регионе.

По словам Патрушева, на Западе обсуждается легализация пиратства, в том числе практика выдачи каперских свидетельств, что, по его словам, «фактически означает санкционированное на государственном уровне пиратство». Он призвал не недооценивать эту угрозу.

Глава Морской коллегии указал на активную «охоту» Запада за российскими судами, подготовку провокаций и попытки пересмотра норм морского права. В частности, Брюсселем запущена миссия «Балтийский страж», способная в любой момент превратиться в блокаду для российского торгового флота.

Патрушев отдельно отметил, что Минобороны и ФСБ России реализуют комплекс мер по обеспечению безопасности Трансарктического транспортного коридора, в том числе проводят мониторинг иностранных вооруженных сил, ограничивают их активность у российских границ и сопровождают торговые суда. Минтранс подготовил алгоритмы действий на случай транспортных ограничений в Балтийском море и сообщении с Калининградской областью. Патрушев предложил участникам заседания оценить уже принимаемые меры и высказать предложения по усилению защиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на острове Сааремаа стартовали маневры Sunny Beach с участием эстонских ВМС и подразделений НАТО. В ходе учений отрабатывались сценарии обороны с применением имитационных средств.