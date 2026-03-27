LazerBuzz интегрировали с РЛС для борьбы с FPV-дронами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») была интегрирована с радиолокационной системой для повышения эффективности борьбы с маневрирующими FPV-дронами, передает ТАСС. Теперь комплекс включает в себя средства раннего обнаружения, наведения и поражения целей, что позволяет поражать дроны-камикадзе, летящие со скоростью 130-140 км/ч, на расстоянии около одного километра.

В компании-разработчике заявили, что система успешно прошла внутренние испытания и показала высокую эффективность против маневрирующих беспилотников. Теперь установка готова к использованию в реальных условиях.

В настоящее время команда LazerBuzz сотрудничает с российским производителем акустических систем раннего обнаружения дронов, чтобы включить эти разработки в дальнейшую модернизацию комплекса. Кроме того, организация продолжает поиск новых партнеров и заказчиков для внедрения технологии.

Работа системы основана на физическом поражении целей с помощью сфокусированного иттербиевого лазерного излучения.

Лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» испытали на полигоне в Херсонской области и заявили о планах ее боевой апробации в зоне СВО до конца лета 2025 года.

Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме за полсекунды.