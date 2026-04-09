Как записать ребёнка в первый класс в 2026 году: документы, сроки и порядок действий

Кого принимают в 1-й класс

В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября 2026 года исполнилось не менее 6 лет и 6 месяцев, но не более 8 лет. Порядок зачисления регламентируется приказом Минпросвещения России от 2 сентября 2020 года №458 и федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Если ребёнок не соответствует возрастным рамкам - моложе 6,5 лет или старше 8 лет - для его зачисления потребуется разрешение учредителя школы и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Медицинская карта при подаче заявления не является обязательным условием: школа не вправе отказать в зачислении из-за её отсутствия.

Иностранные граждане и лица без гражданства с 2025 года обязаны пройти тестирование на знание русского языка. Порядок тестирования утверждён приказом Минпросвещения от 4 марта 2025 года №170.

Выбор школы

Каждый адрес в России закреплён за конкретной муниципальной школой. Узнать, какое учебное заведение обслуживает нужный дом, можно на официальном сайте школы, в местном управлении образования или через портал «Госуслуги».

Ребёнка по месту прописки обязаны принять в закреплённую школу. В школу не по прописке - только при наличии свободных мест. Если планируется зачисление не по месту регистрации, необходимо заранее изучить информацию о наличии мест: она публикуется на сайтах школ до 5 июля.

Сроки подачи заявлений в 2026 году

Приём заявлений проходит в два этапа.

I этап - с 1 апреля по 30 июня 2026 года. В этот период принимаются заявления от:

детей, проживающих на территории, закреплённой за школой (по прописке или свидетельству о регистрации);

(по прописке или свидетельству о регистрации); льготников с внеочередным правом зачисления - работников прокуратуры (в школы с интернатом при наличии мест), сотрудников Следственного комитета, судей, а также дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении задач СВО;

- работников прокуратуры (в школы с интернатом при наличии мест), сотрудников Следственного комитета, судей, а также дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении задач СВО; льготников с первоочередным правом - дети сотрудников полиции, ФСИН, МЧС, противопожарной службы, а также дети добровольцев, погибших в ходе СВО;

- дети сотрудников полиции, ФСИН, МЧС, противопожарной службы, а также дети добровольцев, погибших в ходе СВО; детей с преимущественным правом - те, у кого в данной школе уже учатся братья или сёстры.

Очерёдность подачи заявления на первом этапе значения не имеет. Дата и время подачи документов в апреле–июне не дают никаких преимуществ при зачислении. Решение принимается по факту проживания на закреплённой территории.

II этап - с 6 июля по 5 сентября 2026 года. Предназначен для детей, не проживающих на закреплённой за школой территории - то есть для записи не по месту прописки. Заявления принимаются только при наличии свободных мест. Подавать заявление не по прописке раньше 6 июля бессмысленно - оно не будет принято.

На втором этапе очерёдность подачи имеет значение: при равных условиях преимущество получают те, кто обратился раньше.

Перед началом II этапа, не позднее 5 июля, школы обязаны опубликовать на своих официальных сайтах информацию о количестве оставшихся свободных мест.

Куда и как подавать документы

Доступно несколько способов подачи заявления.

Через портал «Госуслуги». Необходима подтверждённая учётная запись. В поиске следует ввести «Запись в первый класс», выбрать регион и школу. Через «Госуслуги» можно подать заявление сразу в три школы, однако одна из них должна соответствовать месту прописки ребёнка. Услуга предоставляется бесплатно.

В Москве запись ведётся через портал mos.ru, в Московской области - через uslugi.mosreg.ru. В ряде других регионов действуют собственные региональные порталы.

Альтернативные способы подачи:

лично в администрацию школы;

через МФЦ (многофункциональный центр) по предварительной записи;

заказным письмом через «Почту России» с уведомлением о вручении;

на электронную почту школы (адрес необходимо уточнить заранее).

Все перечисленные способы имеют равную юридическую силу.

Необходимые документы

Для подачи заявления на I этапе (по прописке) потребуются:

паспорт родителя или законного представителя (оригинал и копия страниц с фото и пропиской);

свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия);

документ о регистрации ребёнка по месту жительства - свидетельство о регистрации (форма №8) или справка о составе семьи;

СНИЛС ребёнка (копия - требуется в большинстве школ);

документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости).

Для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предоставляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Для льготных категорий дополнительно могут потребоваться:

справка с места работы родителя, подтверждающая льготу (оформляется на официальном бланке, подписывается руководителем, заверяется печатью; срок действия справки - 30 календарных дней с даты выдачи);

удостоверение многодетной семьи, документ об инвалидности и иные подтверждающие льготу документы в зависимости от её основания.

При онлайн-подаче через «Госуслуги» данные частично подтягиваются автоматически, однако после положительного решения потребуется принести оригиналы документов в школу в назначенное время.

Что будет после подачи заявления

После регистрации заявления через «Госуслуги» в личный кабинет поступит уведомление о его принятии. Школа вправе запросить сканы или оригиналы документов - соответствующее приглашение также направляется в личный кабинет.

Сроки рассмотрения:

приказ о зачислении издаётся в течение 3 рабочих дней после завершения приёма заявлений (то есть после 30 июня 2026 года); результаты появятся с 1 по 5 июля; на II этапе: приглашение в школу для предъявления оригиналов документов поступает не ранее чем через 10 и не позднее чем через 30 рабочих дней с момента подачи заявления; приказ о зачислении издаётся в течение 5 рабочих дней после приёма оригиналов.

После получения приглашений из нескольких школ оригиналы документов следует подавать только в ту, которая выбрана окончательно.

Узнать о результатах зачисления можно через личный кабинет на «Госуслугах», введя регистрационный номер заявления, либо через раздел приказов о зачислении на официальном сайте школы.

Можно ли записать ребёнка в школу не по месту прописки

Зачисление не по месту прописки возможно, однако имеет ряд существенных ограничений.

Подать заявление в школу не по прописке можно только с 6 июля 2026 года - в рамках II этапа приёмной кампании. Право на зачисление в этом случае не гарантировано: ребёнка примут исключительно при наличии свободных мест после завершения зачисления детей с пропиской и льготников.

Принцип «кто раньше подал - тот имеет преимущество» на II этапе действует в полную силу. Рекомендуется подавать заявление в первый день открытия II этапа - 6 июля.

Если планируется зачисление ребёнка в конкретную школу не по прописке, необходимо:

до 5 июля изучить информацию о количестве свободных мест на официальном сайте школы;

в случае наличия мест подать заявление 6 июля через «Госуслуги» или иным доступным способом.

Отказать в приёме государственная школа может только при отсутствии свободных мест. В этом случае местные органы управления образованием обязаны предложить альтернативные варианты учебных заведений вблизи места проживания ребёнка.

Что делать при отказе в зачислении

Основания для законного отказа в приёме в первый класс:

отсутствие свободных мест в школе;

предоставление недостоверных сведений в заявлении;

несоблюдение установленных сроков подачи документов;

несоответствие возрасту (ребёнок младше 6,5 лет или старше 8 лет на 1 сентября 2026 года);

отсутствие регистрации по месту жительства при подаче заявления на I этапе.

Отказ из-за отсутствия прививок, медицинской карты или иных документов, не предусмотренных нормативными актами, является незаконным.

Если в школе по прописке нет мест, органы местного самоуправления в сфере образования обязаны помочь устроить ребёнка в ближайшее учебное заведение с вакантными местами.

Как поступить, если ребёнку нужны специальные условия обучения

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусмотрен особый порядок зачисления. Образовательная программа и условия обучения подбираются индивидуально на основании заключения ПМПК.

Для оформления ребёнка с ОВЗ в первый класс необходимо:

получить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями по форме обучения;

предоставить письменное согласие родителей или законных представителей на обучение по адаптированной образовательной программе.

Заключение ПМПК не является обязательным для подачи заявления на общих основаниях - оно требуется только при зачислении в специализированные классы или при выборе адаптированной программы. Школы с инклюзивным образованием принимают детей с ОВЗ на общих основаниях при наличии необходимых условий и по согласованию с администрацией учреждения.

Особенности приёма в 2026 году

С 2025 года для детей, не являющихся гражданами РФ, обязательным условием зачисления стало прохождение тестирования на знание русского языка. Порядок проведения теста уточняется в местном органе управления образованием.

В 2023–2024 годах перечень льготников был расширен: внеочередное право на зачисление распространено на детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении задач в ходе СВО или скончавшихся впоследствии из-за полученных ранений и травм.

Региональные особенности оформления необходимо уточнять на официальных сайтах образовательных учреждений или в местных управлениях образования, так как порядок и сроки в отдельных субъектах могут отличаться от федеральных.

Куда обратиться по вопросам зачисления

По вопросам, связанным с приёмом в первый класс, можно обратиться:

в администрацию выбранной школы;

в местный отдел или департамент образования;

на горячую линию Министерства просвещения Российской Федерации;

через службу поддержки портала «Госуслуги» (раздел «Помощь и поддержка»);

в МФЦ по месту жительства.

Информация о закреплённых территориях, количестве мест и сроках приёма публикуется на официальных сайтах школ и региональных порталах государственных услуг.