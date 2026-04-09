Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Мантуров сообщил о планах запуска многоразовой ракеты «Амур-СПГ» в 2028 году

Tекст: Валерия Городецкая

«Пуск и посадка экспериментального образца должен состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств и выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.