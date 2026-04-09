Сальдо сообщил о гибели трех моряков при атаке ВСУ на сухогруз

Tекст: Ольга Иванова

Жертвами атаки Вооруженных сил Украины на сухогруз в Азовском море стали трое членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Всего на борту судна находились 11 человек, восемь из них смогли спастись, высадившись на берег Херсонской области с помощью спасательного бота. По словам Сальдо, двоих погибших искали с применением авиации и плавательных средств.

Губернатор подчеркнул, что сухогруз перевозил зерно и не представлял военного интереса для ВСУ, а на борту не было никакого оружия. Судно получило повреждения, частично затонуло, после чего его отбуксировали в безопасное место, дальнейшую судьбу определит судовладелец.

Сальдо также сообщил, что капитан пострадавшего сухогруза находится в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Губернатор выразил уверенность, что капитан полностью поправится.

В воскресенье, 5 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пострадавшее судно типа «Волго-Балт» перевозило пшеницу. Восемь человек смогли добраться до берега на лодке-капсуле, доставив тело старшего помощника капитана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех человек. Затонувший в Азовском море сухогруз перевозил около 3 тыс. тонн пшеницы. Капитан сухогруза был госпитализирован, а все спасенные моряки оказались гражданами России.