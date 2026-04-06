Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Затонувший в Азовском море сухогруз перевозил около 3 тыс. тонн пшеницы
Около 3 тыс. тонн пшеницы находилось на борту сухогруза, который был атакован беспилотником ВСУ в Азовском море, сообщил член экипажа.
По словам моряка, возгорания самого зернового груза не произошло. «Я видел только, как сгорела наша надстройка, все наши вещи и документы», – рассказал он, передает ТАСС.
Член экипажа уточнил, что пшеница предназначалась для доставки на накопитель, где планировалась её выгрузка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море. После крушения судна власти организовали поиски пропавших моряков и заявили, что его подъем в ближайшее время не планируется.
В понедельник стало известно, что число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех.