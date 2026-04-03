Бахрейн и Кувейт продлили закрытие неба на 35-е сутки подряд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Режим закрытия неба Бахрейна и Кувейта был продлен минимум на 12 часов, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Ограничения будут действовать до 16.00 по всемирному времени (19.00 мск).

Собеседник подчеркнул, что указанный срок является ориентировочным.

Таким образом, ограничения на гражданские рейсы сохраняются уже 35-е сутки подряд. При этом, как отметил источник, Бахрейн допускает отдельные вылеты по специальному разрешению из Манамы по кратчайшему коридору в сторону Саудовской Аравии.

В начале марта авиационные власти Катара, Кувейта и Бахрейна приняли решение сохранить запрет на полеты в своем воздушном пространстве.