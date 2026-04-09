Заполняемость тюрем Дании достигла рекорда в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рекордная заполняемость датских тюрем и следственных изоляторов достигла 103% в 2025 году, передает ТАСС.

Союз работников тюрем сообщил, что это максимальный показатель за всю историю наблюдений в стране, предыдущий рекорд составлял 100% и был зафиксирован в 2018 году.

Заместитель директора Управления тюрем Дании Йон Вестергорд подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала серьезным вызовом для всей системы исполнения наказаний. По его словам, столь высокая нагрузка мешает эффективной работе учреждений.

Для снижения числа заключенных власти планируют ввести в эксплуатацию новую тюрьму в Сендер Омме на 200 мест уже в этом году. Кроме того, в феврале началось расширение программы электронных браслетов для контроля лиц, находящихся под домашним арестом. Вестергорд выразил надежду, что эти шаги помогут снизить нагрузку и улучшить условия для заключенных и сотрудников.

В Союзе работников исправительных учреждений напомнили, что согласно политическому соглашению, заполняемость тюрем не должна превышать 96%, а следственных изоляторов – 95%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года количество заключенных во французских тюрьмах достигло рекордных 81599 человек.

Осенью того же года Норвегия столкнулась с серьезным дефицитом мест в пенитенциарных учреждениях.

Из-за перегрузки системы Бельгия начала переговоры об аренде тюремных камер в Эстонии.