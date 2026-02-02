Soir сообщила о планах Бельгии арендовать тюрьмы в Эстонии

Soir: Бельгия решила арендовать тюрьмы в Эстонии для мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Бельгия ведет переговоры об аренде тюремных мест в Эстонии, а также изучает аналогичные возможности в Албании и самопровозглашенном Косове, чтобы размещать там преступников-мигрантов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Soir, эти меры связаны с серьезной перегрузкой бельгийской пенитенциарной системы.

Министр юстиции Аннели Верлинден заявила: «Аренда мест в иностранных тюрьмах – это одна из возможностей бороться с проблемой переполненных бельгийских тюрем». Она пояснила, что лица, осужденные в Бельгии и не имеющие права на проживание, смогут отбывать наказание либо в стране происхождения, либо в зарубежных исправительных учреждениях, что повысит эффективность работы бельгийских тюрем.

Министерство юстиции считает Эстонию, Албанию и Косово «сильными правовыми государствами», поэтому отправка туда преступников-мигрантов, проживающих нелегально, не будет нарушением их прав человека по мнению ведомства.

По данным Минюста, в 2025 году в бельгийских тюрьмах содержались 13,5 тыс. заключенных при максимальной вместимости 11 тыс. человек. Около 40% заключенных – иностранцы, при этом к ним не относятся мигранты с бельгийским гражданством или долгосрочным видом на жительство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Финляндии признали нецелесообразным размещение своих заключенных в эстонских тюрьмах.

В Эстонии разворачивался крупный политический скандал из-за планов правительства размещать иностранных преступников в эстонских тюрьмах. Почти половина жителей Эстонии выступила против передачи тюремных мест в Тарту Швеции.