Repubblica сообщила о подготовке переговоров ЕС с Ираном по Ормузу

Tекст: Дмитрий Зубарев

В офисах руководителей Евросоюза и в ряде правительств стран ЕС обсуждается возможность начала прямых переговоров с Ираном для открытия Ормузского пролива, пишет РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую газету Repubblica.

По информации издания, инициатива связана с призывами президента США Дональда Трампа к европейским странам самостоятельно обеспечивать энергетическую безопасность, включая гарантии свободного прохода судов через Ормузский пролив. Однако основным препятствием является то, что Корпус стражей исламской революции до сих пор находится в санкционных списках ЕС.

Внутри Евросоюза обсуждается вариант присутствия в проливе исключительно европейских сил под флагами стран ЕС при возможной логистической поддержке НАТО, но без прямого участия альянса. Европейские чиновники считают, что такой формат мог бы быть приемлем для Тегерана, который не согласится на контроль пролива со стороны структур, возглавляемых США.

В качестве возможной модели рассматривается опыт соглашения по иранской ядерной программе 2015 года, когда Евросоюз играл активную роль совместно с ООН и МАГАТЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза и Канады выразили готовность обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Президент США заявил о намерении добиться открытия этого маршрута.

Иран предложил заключить международный договор по вопросам использования данной акватории.