Минобороны показало кадры разговора вернувшихся из плена военных с родными
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, впервые пообщались по телефону с близкими, один из них по-солдатски призвал родственницу не плакать, следует из видео Минобороны.
Минобороны России опубликовало видео телефонных разговоров освобожденных из украинского плена военнослужащих с их родными.
Один из военнослужащих, прощаясь со своей собеседницей, сказал: «Давай, все, отставить слезы. Все хорошо будет». Он сообщил, что уже находится в Белоруссии и, вероятнее всего, будет в России к вечеру субботы. Собеседница подтвердила, что родственники уже переслали ей фотографию вернувшегося военнослужащего.
В другом случае военнослужащий созвонился с матерью, которая рассказала, что родные уже «и визжали, и плясали» от радости по поводу его возвращения. Мать дала сыну поговорить с дочкой. В ведомстве отметили, что подобные звонки стали возможны сразу после освобождения российских военнослужащих из плена.
Помощник президента Владимир Мединский отметил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной сопровождался большими трудностями и занял длительное время.
Минобороны России сообщило о возвращении 175 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 175 пленных бойцов ВСУ. На родину также вернулись семеро жителей Курской области, которых Украина незаконно удерживала.