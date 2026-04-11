Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.4 комментария
Трамп назвал приоритетное требование к Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обеспечить открытие Ормузского пролива «с участием Ирана или без него», подчеркнув при этом, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается его главным приоритетом.
Трамп также сообщил, что направил вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками в рамках усилий по заключению мирного соглашения после двухнедельного прекращения огня, согласованного во вторник, сообщил портал Wionews.
«Мы откроем Персидский залив с ними или без них... или пролив, как они его называют. Думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет, мы сможем завершить дело. Мы откроем его довольно скоро», – сказал он журналистам перед отъездом из Вашингтона в поездку по стране.
Глава Белого дома добавил, что возобновление работы Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой нефти, станет ключевым моментом в переговорах в Исламабаде.
На вопрос о том, что будет определять успешное соглашение, Трамп ответил: «Никакого ядерного оружия. Это 99% успеха».
Как писала газета ВЗГЛЯД, отель Serena в Исламабаде заранее попросил постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц. Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.
МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации из Ирана.