Исмаил Омар Гелле переизбран президентом Джибути на шестой срок

Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом

Tекст: Елизавета Шишкова

«Изборский клуб» опубликовал статью «Британская властная элита как субъект культурного и международного терроризма», авторы которой рассматривают Британию как один из центров цивилизационного противостояния с Россией.

В работе подчеркивается, что, по сути, «Россия воюет не с ВСУ, не с Украиной, а практически со всеми странами НАТО», а Лондон играет роль ближайшего «прихвостня США». Вводятся понятия: «британский культурный терроризм» и «исторический антироссизм».

Исследование подробно разбирает историческую жестокость британских элит. Колониальное правление в Индии описывается как массовый грабеж и террор. Авторы напоминают о британских концлагерях в Южной Африке в начале XX века. Отдельно описываются испытания иприта на индийских военнослужащих. Эти эпизоды трактуются как «террористические и человеконенавистнические» преступления.

Понятие «британский культурный терроризм» связывается с тотальным вывозом и удержанием чужих культурных ценностей: от статуй острова Пасхи, мраморов Парфенона и саркофага фараона Тахарки до огромного пласта индийского культурного наследия. Отмечается, что в Британском музее хранится свыше 8 млн реликвий, большинство из них иностранно-колониального происхождения, а Лондон под предлогом «защиты безопасности экспонатов» почти всегда отказывает в репатриации.

Современный «исторический антироссизм» описывается как устойчивый курс британских элит на нанесение России максимального стратегического ущерба. После начала СВО Британия, по оценке авторов, стала рассматривать Россию как «самую острую» угрозу, усилила антироссийскую риторику и взаимодействие с так называемыми «российскими продемократическими силами» и эмигрантами, выступающими против курса президента России. Цель Лондона формулировалась как подготовка новых санкций и организация информационных атак.

«Лондон давно проводит враждебную политику, направленную на ослабление России, ее влияния и внутренней устойчивости. Понятно, что на первом плане стоит поддержка Украины – но британцы мастера играть в инфовойны, подстрекать к санкциям, прямо вмешиваться в политический процесс», – обратил внимание политолог Илья Ухов, комментируя статью в своем Telegram-канале.

Как отмечается в исследовании, Лондон участвует в оперативно-тактическом планировании, обучении украинских военных, киберобеспечении, поставках техники и разведданных. Особое внимание уделено участию Британии в украинских терактах и диверсиях на российской территории вне зоны СВО.

Киев описывается как идеальный исполнитель «самых грязных» заданий Лондона, мотивированный русоненавистнической идеологией.

Исходя из этого, авторы делают вывод, что Британия и Украина фактически ведут против России необъявленную войну методами террора, а участие Лондона в диверсионной деятельности на российской территории правомочно квалифицировать как международный терроризм. Отмечается, что террор стал инструментом государственной политики обеих стран в отношении России и ее союзников. Британия, как и накануне двух мировых войн, описывается в тексте основным подстрекателем к возможному третьему глобальному конфликту.

Авторы считают, что апелляции к рациональности британских элит бессмысленны и результат может дать только язык «жесткой силы», последствия которой для островной безопасности должны быть предельно осязаемыми и неприемлемыми. Авторы призывают к проактивной и наступательной военно-политической стратегии России, разрушению стереотипов о ее предсказуемости и отказу от практики, когда Запад повышает ставки, а Москва ограничивается ответными ударами по инфраструктуре Украины. По их мнению, ставка лишь на оборону и дипломатию не ведет к безусловной победе.

«Выводы из всей этой истории просты – нужно самим проводить более наступательную политику в информационной сфере. Нужно очищать собственные элиты от людей, прямо или косвенно пляшущих под дудку британцев – будь то миграционная политика, борьба с укро-нацизмом или укрепление внутриполитического единства. Везде где начинают произноситься слова о «растворении русских» в «многононациональной» общности – явно видна «гибридная» работа с дискурсом британцев», – добавил Ухов.

Политолог также считает, что «нам в свою очередь нужно наконец взять курс на подрыв и демонтаж Великобритании».

В свою очередь писатель Роман Антоновский отмечает, что «центр западной русофобии находится в Лондоне, пытающемся сорвать сделку между США и Россией».

«Может быть, и нам пора уже начать такую же диверсионную прокси-войну против англичан? Не пора ли начать шатать и заставить испытывать острую боль британское русофобское террористическое государство?» – задается он вопросом в своем Telegram.

Авторы статьи настаивают, что британский истеблишмент уважает только силу и готовность применять ее, а миротворческие жесты Москвы воспринимает как уязвимость.

Среди практических выводов особо выделяется право российского правосудия применять к иностранным террористам и их пособникам самые суровые меры, вплоть до возможного выхода из моратория на смертную казнь. Отдельным направлением противодействия предлагается «подсвечивание» внутренних проблем Британии – миграционных, социальных, национальных и политических, чтобы не позволить Лондону использовать высвобождаемые ресурсы для новых антироссийских действий. Делается вывод, что рассчитывать на здравый смысл «деградирующих британских элит» больше не представляется возможным.