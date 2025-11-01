Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Теперь боятся зумеров0 комментариев
Президент Танзании переизбрана с результатом свыше 97%
Bloomberg: Президент Танзании Сулуху переизбрана с результатом свыше 97%
Действующий президент Танзании Самия Сулуху получила подавляющее большинство голосов на президентских выборах, показав один из самых высоких результатов в истории страны, сообщает Bloomberg.
Действующий президент Танзании Самия Сулуху одержала уверенную победу на прошедших президентских выборах, набрав 97,66% голосов избирателей, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Итоги выборов были оглашены председателем национальной избирательной комиссии Джейкобом Мвамбегеле, который заявил: «Я объявляю Самию Сулуху победителем президентских выборов».
Президент Танзании избирается на пятилетний срок. Сулуху впервые заняла этот пост в 2021 году после смерти тогдашнего главы государства Джона Магуфули, будучи вице-президентом.
