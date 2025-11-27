Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
AFP сообщило о назначении генерала Н’Тама президентом Гвинеи-Бисау
AFP: Генерал Н’Там возглавил Гвинею-Бисау на переходный годовой период
Военные Гвинеи-Бисау выбрали генерала Орта Н’Тама новым президентом, сменив на этом посту свергнутого Умару Сисоку Эмбало.
Генерал Орта Н’Там был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи-Бисау на переходный период, об этом сообщает AFP. По данным агентства, его кандидатуру поддержали военные, осуществившие свержение предыдущего главы государства Умару Сисоку Эмбало и установившие контроль над страной.
Военные официально объявили о начале переходного периода, который должен продлиться год. Подробности о дальнейших шагах, планах по восстановлению гражданской власти или выработке новых избирательных процедур не раскрываются.
Согласно заявлению военных, основные задачи переходного периода будут заключаться в стабилизации политической ситуации в республике и обеспечении безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Посольство России в Гвинее-Бисау переведено в режим повышенной готовности из-за нестабильной обстановки в стране. Диппредставительство поддерживает оперативную связь с проживающими там соотечественниками.