  • Новость часаСамолет Сочи – Кемерово совершил экстренную посадку в Барнауле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция примерила на себя действие «Орешника»
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
    Фон дер Ляйен предупредила о риске ухудшения отношений ЕС и США
    Стармер раскритиковал пошлины США по Гренландии
    Захарова сравнила Запад с «бешеным ежиком»
    В Иране арестовали 50 организаторов беспорядков
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    57 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    17 комментариев
    18 января 2026, 10:33 • Новости дня

    Сальдо сообщил о восстановлении жизни в Хорлах после удара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Хорлы в Херсонской области, по которому ВСУ нанесли удар в новогоднюю ночь, вернулось к обычной жизни, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, село Хорлы в Херсонской области, по которому ВСУ нанесли удар в новогоднюю ночь, вернулось к привычному образу жизни, передает РИА «Новости».

    «Шок для жителей всех, и не только для жителей самих Хорлов. Что бы ни произошло, первый шок миновал, и люди начали восстанавливать то, что там нарушено. И сейчас поселок живет своей обычной жизнью», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт ВСУ в Херсонской области.

    В Херсонской области объявили траур после атаки ВСУ.

    Личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах установили.

    17 января 2026, 17:37 • Новости дня
    Балицкий объяснил значение освобождения Прилук в Запорожской области

    Балицкий назвал освобождение Прилук этапом освобождения Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Прилуки является шагом к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Освобождение населенного пункта Прилуки в Запорожской области российскими военнослужащими стало не только тактическим успехом, но и важным этапом на пути к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий в Мах .

    По словам главы региона, это событие создало условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь территории. Балицкий отметил, что что успех операции стал очередным подтверждением героизма, отваги и профессионализма российских военных.

    Губернатор также поздравил жителей области с этим событием и заявил, что освобождение Прилук – это шаг к восстановлению исторической справедливости и установлению мира, а также освобождение еще одного населенного пункта и его жителей.

    Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России освободили Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 18:34 • Новости дня
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть военнослужащих ВСУ, среди которых оказались и офицеры, сдались в плен юго-западнее Гуляйполя, где их передвижение контролировалось с помощью квадрокоптера.

    Видео с моментом сдачи украинских военных оказалось в распоряжении ТАСС. На кадрах видно, как шестеро военнослужащих ВСУ идут с поднятыми руками навстречу российским бойцам.

    Плененные служили в 108-й отдельной бригаде теробороны. Их командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ направило в сторону позиций российской группировки «Восток» юго-западнее Гуляйполя.

    Сдача в плен происходила под контролем квадрокоптера, которым управляли бойцы 38-й бригады 35-й армии группировки «Восток». В состав сдавшейся группы входили офицеры.

    Ранее Марочко сообщил, что солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что привело к обрушению фронта и продвижению российских войск в Запорожской области.

    Украинские военнослужащие у Димитрова в ДНР предпочитают сдаваться группами при первой возможности.

    Украинские военные возле Гуляйполя сдаются в плен российским силам, опасаясь своих заградотрядов, которые открывают по ним огонь при попытке оставить позиции.

    Комментарии (9)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Российские подразделения освободили населенные пункты Приволье Донецкой Народной Республики и Прилуки Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Также сообщается о продвижении на других направлениях спецоперации.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение, нанеся удары по штурмовым и механизированным бригадам ВСУ в Сумской области, а также уничтожила живую силу противника в районах Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень.

    На харьковском направлении поражены подразделения трех механизированных бригад, нацгвардии и теробороны в районах Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь.

    Общие потери противника на этих направлениях составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад материальных средств.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 210 военнослужащих, бронемашину, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов в Харьковской области и Красном Лимане ДНР.

    Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по шести механизированным бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки, ликвидировав до 225 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая британскую САУ «Braveheart». Уничтожен склад горючего.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по восьми бригадам и пяти полкам ВСУ, уничтожив более 440 военнослужащих, семь бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие в Днепропетровской области и ДНР.

    Группировка «Восток» ликвидировала свыше 210 украинских военнослужащих, пять бронемашин и пять автомобилей в Запорожской и Днепропетровской областях, освободив Прилуки.

    Подразделения «Днепр» нанесли удары по горно-штурмовой бригаде и бригаде береговой обороны ВСУ на юге Запорожской области и в Антоновке Херсонской области, уничтожив до 50 военнослужащих, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили 167 объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и места подготовки беспилотников ВСУ.

    Средствами ПВО сбиты шесть снарядов HIMARS производства США, две ракеты «Нептун» и 214 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 беспилотников, 645 ЗРК, 27 170 танков и бронемашин, 1 642 РСЗО, 32 634 артиллерийских орудия и минометов, 52 076 единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел. А в четверг за сутки ВСУ потеряли более 1300 военных.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала. что Россия в 2026 году ведет наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 03:58 • Новости дня
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»

    Welt: Влиятельный депутат Рады заявила о необходимости отказаться от Донбасса

    Tекст: Антон Антонов

    «Чрезвычайно влиятельный» депутат Верховной рады призвала к компромиссу с Россией, согласившись на отказ от Донбасса ради прекращения конфликта на Украине, сообщил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

    «Она сказала: «Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», – сообщил Шварцкопф.

    По его словам, эта точка зрения отражает мнение многих парламентариев и граждан на Украине, хотя публично она не высказывается. Он добавил, что «здесь царит атмосфера страха», из-за которой политики и общественность опасаются открыто обсуждать возможность уступок, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен полностью вывести свои вооруженные силы за административные границы Донбасса. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, соответствующее совместной российско-американской линии.

    Комментарии (4)
    18 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя угрозу пошлин по отношению к ЕС со стороны США.

    По словам Каллас, вопросы безопасности Гренландии должны решаться внутри альянса. «Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи», – приводит слова Каллас РИА «Новости».

    Каллас считает, что основной задачей НАТО окончание конфликта на Украине.

    Каллас выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. Она также заявила, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Вашингтон считает, что Европа «играет в очень опасную игру вокруг Гренландии».

    Комментарии (4)
    17 января 2026, 23:44 • Новости дня
    ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск 17 аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Курской областью. Три беспилотника сбили в небе над Воронежской областью. Еще по одному БПЛА перехватили над Орловской областью и над акваторией Азовского моря. Один дрон был сбит в районе Крыма, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО России уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного с 15.00 до 20.00 мск.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 08:44 • Новости дня
    Здание ТЦК в Белополье Сумской области уничтожено авиаударом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уничтожено в Белополье Сумской области, подтверждены потери среди сотрудников, сообщили в российских силовых структурах.

    Здание территориального центра комплектования в Белополье Сумской области было уничтожено в результате авиаудара, передает ТАСС. Российские силовые структуры подтвердили, что в результате удара есть погибшие и раненые среди сотрудников учреждения.

    Ранее неоднократно появлялись сообщения о преступной и насильственной деятельности сотрудников территориальных центров комплектования по отношению к мирным жителям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами.

    В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК.

    В Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с местными жителями.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Лидер партии АдГ заявил о необходимости диалога Германии и России

    Лидер немецкой АДГ Хрупалла призвал правительство ФРГ начать диалог с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» выразил мнение, что диалог с Россией поможет остановить конфликт на Украине.

    Правительство ФРГ должно вступить в прямой диалог с Россией, чтобы остановить «спираль эскалации» на Украине, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС. Хрупалла отметил: «Федеральное правительство должно, наконец, говорить с президентом России Владимиром Путиным». По его мнению, только переговоры с российским руководством могут способствовать снижению напряженности в регионе.

    Ранее представители АдГ неоднократно критиковали позицию правительства ФРГ по отношению к конфликту на Украине и поддержке киевских властей. Хрупалла также подчеркнул, что нынешний курс Берлина ведет к дальнейшей эскалации, а не к урегулированию кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 января канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Однако в тот же день стало известно, что Германия начала запрещать вход в свои территориальные воды судам, которые считают связанными с Россией или относят к так называемому теневому флоту России.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall, примененные ВСУ для удара по Хорлам.

    Напомним, что Германия разделила с Британией первое место в рейтинге недружественных правительств декабря, составленном газетой ВЗГЛЯД.


    Комментарии (0)
    17 января 2026, 17:57 • Новости дня
    Москалькова назвала возобновление обмена пленными с Украиной главным приоритетом

    Москалькова заявила о необходимости ускорить разблокировку обмена пленными

    Tекст: Вера Басилая

    Разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной является задачей номер один, заявила уполномоченный по правам человека в Россией Татьяна Москалькова.

    Москалькова обозначила восстановление обмена военнопленными между Россией и Украиной как основной вопрос на фоне затруднённого диалога с украинской стороной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что главным вопросом сегодня остается необходимость снять препятствия для обмена военнопленными.

    Москалькова отметила, что сейчас с украинской стороны ведется непонятный диалог. По ее словам, она передала списки украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых готовы передать украинской стороне. Ранее, как сообщила омбудсмен, Украина также передавала списки, а Россия выражала согласие на возвращение пленных.

    «Вопрос номер один сегодня – это разблокировать обменные процессы военнопленными», – заявила Москалькова российским журналистам после встречи с главой МККК Мирьяной Сполярич. Она выразила надежду, что процесс обмена будет возобновлен в ближайшее время.

    Омбудсмен добавила, что пока сложно говорить о конкретных сроках и количестве пленных, так как тема очень сложная, и до самого последнего момента могут возникнуть нюансы, способные изменить или сорвать процесс.

    Ранее Москалькова заявила, что власти Киева продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах жителей Курской области.

    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией с территории боевых действий украинцев.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 11:52 • Новости дня
    ФСБ сообщила о предотвращении терактов против властей и силовиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предотвращены теракты против представителей органов власти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в субботу в ФСБ России.

    Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом предотвратили подготовку терактов в отношении представителей органов власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики, передает РИА «Новости». В сообщении ФСБ говорится, что преступники планировали атаки на чиновников и полицейских, однако их действия были пресечены.

    Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По версии следствия, в октябре 2025 года он записал видеообращение лидерам этой структуры и начал готовить теракт с применением взрывчатки и оружия в Нальчике по указанию куратора из организации.

    Молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывчатки и изучил необходимые инструкции, однако теракт был предотвращен сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Подросток был задержан и арестован, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

    Следственный комитет напомнил о неминуемой ответственности за участие в террористической деятельности и призвал граждан быть бдительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в Севастополе. Сотрудники ФСБ также предотвратили теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. В Перми силовики арестовали мужчину, который планировал взрыв на Чусовском мосту.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Пожар вспыхнул на объекте энергетики в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.

    По его словам, пожар произошел на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области, передает РИА «Новости».

    «На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесском регионе возник пожар», – написал Кипер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине.

    Часть Одессы осталась без света из-за аварии на электросетях.

    В Одесской области после взрывов повреждены объекты энергетики.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 20:05 • Новости дня
    В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Киеву Запорожье зафиксированы взрывы, на территории города введена воздушная тревога после сообщений о взрывах в других регионах.

    В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ. По данным агентства, в Запорожье сразу после инцидента была объявлена воздушная тревога.

    Ранее взрывы также были зафиксированы в Сумах и Чернигове. На территории Сумской, Черниговской, Киевской и Днепропетровской областей продолжает действовать предупреждение об опасности.

    Ранее в Харькове произошла серия взрывов, в результате которых серьезно поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 07:54 • Новости дня
    ПВО сбила 63 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 63 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью – 23, еще 13 уничтожили над Брянской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над Ростовской областью и столько же над Северной Осетией. Четыре БПЛА уничтожили над Астраханской областью, четыре – над Волгоградской. Два беспилотника сбиты над Курской областью, по одному – над Воронежской, Рязанской, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 20.00 до 23.00 мск ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 12:31 • Новости дня
    В небе России за четыре часа сбито 10 дронов ВСУ

    За четыре часа средства ПВО уничтожили 10 дронов в трех регионах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение четырех часов утром 17 января средства ПВО России уничтожили десять украинских беспилотников, семь из которых были сбиты над Архангельской областью.

    Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. Операция проходила 17 января с 08:00 до 12:00 по московскому времени.

    Семь дронов были уничтожены над Архангельской областью, еще два сбили над Волгоградской областью. Один беспилотник был ликвидирован над территорией Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу режим беспилотной опасности отменили в пяти регионах Приволжского федерального округа.

    Всего силы ПВО ночью субботы сбили 99 дронов ВСУ над территорией страны, 29 из них уничтожили над Белгородской областью. А вечером пятницы Минобороны доложило о 23 сбитых дронах над регионами России за пять часов.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 21:26 • Новости дня
    После обстрела ВСУ без света остались 450 населенных пунктов в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области после обстрела подстанции в Запорожской области без света остаются 14 муниципальных образований и 450 населённых пунктов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В результате обстрела подстанции в Запорожской области 14 муниципальных образований и 450 населённых пунктов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщил Сальдо в Max.

    Обстрел, по информации пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, был произведён украинскими военными.

    Василенко заявил, что была обстрелена и отключена ПС 330 кВ «Мелитопольская», передает ТАСС.

    Он также сообщил, что 95 социально значимых объектов обеспечены резервными источниками питания.

    Около 96 жилых домов в Бердянске остаются без теплоснабжения после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.

    Комментарии (0)
    Главное
    Здание ТЦК в Белополье Сумской области уничтожено авиаударом
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупке островов у Дании
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде
    Школьникам всех классов решили с 1 сентября выставлять оценки за поведение

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой, сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования – а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации