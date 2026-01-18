  • Новость часаСамолет Сочи – Кемерово совершил экстренную посадку в Барнауле
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    18 января 2026, 10:54 • Новости дня

    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией

    Глава ЦБ Латвии Казакс: Европа уже воюет с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    17 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде

    Пенсионеры начали менять «схему Долиной» после ее поражения в суде

    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилые люди, продающие квартиры, стали использовать аргумент недееспособности для оспаривания уже завершенных сделок, что увеличивает риски для покупателей, отмечают СМИ.

    После решения Верховного суда по делу Полины Лурье и Ларисы Долиной пожилые продавцы квартир в России начали применять новую схему для расторжения сделок, пишет РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал Mash.

    Теперь вместо ссылок на давление или обман они обращаются к статье 177 Гражданского кодекса России, утверждая, что не осознавали свои действия из-за проблем с головой.

    Mash приводит пример, когда в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала квартиру 47-летней Эмме В., которая оформила ипотеку на 28 лет. Сделка длилась более двух часов, Ольга предоставила справку о дееспособности, но позже заявила, что деньги отдала мошенникам, а после решения по делу Лурье и Долиной стала настаивать на своей невменяемости в момент сделки.

    Юристы считают, что этот аргумент слабее прежних, однако он представляет серьезную угрозу для покупателей. Если суд примет справку о невменяемости продавца, новые владельцы могут потерять и квартиру, и деньги.

    Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости закона о риелторах после дела Долиной.

    А юридические факультеты ведущих вузов России намерены включить дело о квартире Долиной в обучающие программы для проработки практических аспектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России могут принять в первом квартале 2026 года новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    17 января 2026, 17:15 • Новости дня
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    Западная Европа намерена поддерживать Украину и готовится к войне с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с активистами партии ФИДЕС, что заседания лидеров Евросоюза стали напоминать военные советы, на которых обсуждают, как победить Россию, передает ТАСС.

    «В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне», – подчеркнул Орбан. По его словам, ЕС обсуждает выделение Украине новых военных кредитов и ассигнований на восстановление, в том числе беспроцентный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах и еще 800 млрд долларов на 10 лет.

    Еврокомиссия рассчитывает вернуть эти средства за счет репараций от России и экспроприации замороженных российских активов. Орбан отметил, что США уже отказались от финансовой поддержки Украины, а ЕС теперь пытается переложить расходы на своих граждан, хотя собственных средств у объединения нет. Он предупредил, что в случае невозможности погасить кредиты, европейские банки заберут деньги у европейцев. Орбан добавил, что политика Брюсселя разрушает Европу и создает угрозу новой мировой войны.

    Премьер-министр напомнил о ситуации перед Первой и Второй мировыми войнами и заявил, что война «совсем рядом», поскольку ее физическое пространство находится в соседней стране.

    Орбан пообещал, что в случае победы ФИДЕС на выборах Венгрия не будет втянута в конфликт и не поддержит планы ЕС по Украине. Также он заверил, что его правительство сделает все возможное для сохранения нейтралитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что победы Киева над Россией не будет и Украина не получит репараций от Москвы.

    Также Орбан отметил, что решения 2026 года станут определяющими для мира или войны в Европе на фоне разногласий между США и Евросоюзом.

    Еще 6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 13:32 • Новости дня
    В России установили норматив приезда скорой помощи

    Правительство РФ утвердило норматив прибытия бригады скорой помощи

    В России установили норматив приезда скорой помощи
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Согласно новому постановлению правительства России, экстренная медицинская помощь должна прибывать к пациенту не позднее 20 минут после вызова.

    Бригада скорой помощи в России обязана прибывать к пациенту в течение 20 минут после поступления вызова, передает . Это требование закреплено в новом постановлении правительства, с которым ознакомились журналисты РИА «Новости». В документе говорится, что установленный норматив касается оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме.

    В постановлении также отмечается, что в территориальных программах государственных гарантий допускается корректировка времени прибытия бригады. Она должна быть обоснована особенностями транспортной доступности, плотностью населения, а также климатическими и географическими условиями конкретного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

    До этого Кабмин обновил список болезней для бесплатной медицинской помощи. Также правительство России расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, включив в него болезни крови, иммунные нарушения, врожденные аномалии и осложнения при беременности.

    17 января 2026, 16:57 • Новости дня
    Олешко и Михалкова получили звания народных артистов РФ в НЦ «Россия»
    Олешко и Михалкова получили звания народных артистов РФ в НЦ «Россия»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Национальном центре «Россия» прошли торжества, посвященные новому профессиональному празднику – Дню артиста, приуроченному к 150-летию Союза театральных деятелей. В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе званий Народных и Заслуженных артистов России.

    Торжество, посвященное старту года празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, прошло в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В субботу впервые в стране отмечают новый профессиональный праздник – День артиста, учрежденный по предложению народного артиста России, председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. Дата выбрана неслучайно: она совпадает с днем рождения Константина Станиславского, реформатора русского театра.

    В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе артистам театра, кино, эстрады и цирка. Всего в рамках мероприятия были награждены 23 деятеля культуры.

    Почетного звания «Народный артист РФ» удостоились: артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Максим Аверин, артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко, артистка, советник генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Российского фонда культуры Анна Михалкова.

    Почетное звание «Заслуженный артист РФ» получили: артист Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Артем Дырул, директор-распорядитель Центрального дома актера имени А. А. Яблочкиной Александр Жигалкин, артист Малого театра России Дмитрий Зеничев, артистка балета Большого театра России Анастасия Сташкевич, артист Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова Пауль Суссь.

    Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» получила профессор ВГИКа имени С. А. Герасимова Зоя Дзюбло.

    Благодарность Президента России была объявлена артистке Московского Губернского драматического театра Карине Андоленко, концертмейстерам камерного оркестра «Вивальди-оркестр» Лилии Смбулян и Светлане Федоровой.

    Орденами «За заслуги в культуре и искусстве» были удостоены: артист Государственного театра наций Виктор Вержбицкий, главный режиссер структурного подразделения «Московский драматический театр «Сфера» Московского театра «Эрмитаж» Александр Коршунов, артистка Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Ольга Науменко, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский, художественный руководитель Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Борис Фрумкин, артист театра «Ленком Марка Захарова» Виктор Раков.

    Медаль «За труды в культуре и искусстве» получили преподаватель Детской музыкальной школы имени Ф. И. Шаляпина Екатерина Агаджанян, артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов, заместитель директора РГАМТ Кирилл Рыбкин, артист-концертмейстер группы флейт МГАСО Алексей Мазур.

    Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что празднование юбилея Союза театральных деятелей сопровождается масштабной федеральной поддержкой, включая финансирование, восстановление инфраструктуры и проведение мероприятий по всей стране. Все регионы России приняли решения по поддержке и празднованию юбилея, а мероприятия в 2026 году охватят всю страну.

    «Мы благодарны за то, что нашу идею об учреждении этого праздника поддержали и Администрация Президента, и Правительство России. Для нас это огромный подарок», – подчеркнул Владимир Машков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь их профессионального праздника. В этом году праздник артистов отмечается впервые.

    А первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что российские артисты организовали более 25 тыс. концертов для военнослужащих и раненых участников спецоперации на Украине. Многие из них рисковали жизнью ради поддержки бойцов.

    17 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Российские подразделения освободили населенные пункты Приволье Донецкой Народной Республики и Прилуки Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Также сообщается о продвижении на других направлениях спецоперации.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение, нанеся удары по штурмовым и механизированным бригадам ВСУ в Сумской области, а также уничтожила живую силу противника в районах Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень.

    На харьковском направлении поражены подразделения трех механизированных бригад, нацгвардии и теробороны в районах Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь.

    Общие потери противника на этих направлениях составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад материальных средств.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 210 военнослужащих, бронемашину, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов в Харьковской области и Красном Лимане ДНР.

    Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по шести механизированным бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки, ликвидировав до 225 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая британскую САУ «Braveheart». Уничтожен склад горючего.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по восьми бригадам и пяти полкам ВСУ, уничтожив более 440 военнослужащих, семь бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие в Днепропетровской области и ДНР.

    Группировка «Восток» ликвидировала свыше 210 украинских военнослужащих, пять бронемашин и пять автомобилей в Запорожской и Днепропетровской областях, освободив Прилуки.

    Подразделения «Днепр» нанесли удары по горно-штурмовой бригаде и бригаде береговой обороны ВСУ на юге Запорожской области и в Антоновке Херсонской области, уничтожив до 50 военнослужащих, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили 167 объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и места подготовки беспилотников ВСУ.

    Средствами ПВО сбиты шесть снарядов HIMARS производства США, две ракеты «Нептун» и 214 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 беспилотников, 645 ЗРК, 27 170 танков и бронемашин, 1 642 РСЗО, 32 634 артиллерийских орудия и минометов, 52 076 единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел. А в четверг за сутки ВСУ потеряли более 1300 военных.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала. что Россия в 2026 году ведет наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    17 января 2026, 11:44 • Новости дня
    ФСБ раскрыла данные о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом

    ФСБ раскрыла документы о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ноябре 1941 года в Гатчинском районе Ленинградской области нацисты уничтожили около 850 пациентов психиатрической больницы, применив смертельные инъекции и ядовитые препараты.

    Управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области рассекретило материалы уголовного дела о массовом убийстве пациентов психиатрической больницы имени Кащенко в Гатчинском районе в ноябре 1941 года, передает ТАСС. По данным документов, семь сотрудников больницы и один местный житель по приказу немецкого командования согласились участвовать в отравлении пациентов смертельными инъекциями, в результате чего за один день погибли около 850 человек.

    В архивных материалах представлены акты о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, копия приговора Военного трибунала Ленинградского фронта от 9 апреля 1944 года, протокол допроса главного судмедэксперта Андрея Владимирского и акт судебно-медицинской экспертизы.

    Из документов следует, что после оккупации усадьбы Сиворицы в августе 1941 года, все имущество больницы было разграблено, а 1 300 пациентов размещены в корпусе на 200 человек и подверглись голоданию, получая по 100 граммов хлеба в сутки. С октября 1941 года даже эта норма была отменена, что привело к массовой смертности.

    В приговоре трибунала говорится: «В результате такого варварского отношения к больным среди них началась большая смертность и к ноябрю месяцу 1941 года умерло около 200 человек. Не останавливаясь на этом, немецко-фашистские захватчики решили душевнобольных уничтожить путем отравления».

    Судмедэксперт Владимиров пришел к выводу, что жертвы были отравлены комбинированным препаратом на основе морфина и солей тяжелых металлов, что приводило к быстрой смерти после инъекции.

    Двум медсестрам, Ядвиге Ракович и Эмилии Поляковой, назначено наказание в виде 10 лет лагерей, остальные фигуранты – врачи-ординаторы больницы Людмила Степанова и Фелиция Горлицина, санитар Владимир Татищев, помощник завхоза Петр Петров, смотритель зданий больницы Владимир Кудряшов и изменивший присяге красноармеец, местный уроженец Петр Богомолов – были приговорены к расстрелу с конфискацией имущества.

    Историк спецслужб Сергей Рац сообщил, что точное число жертв до сих пор неизвестно, а среди погибших были и пожилые люди, и молодежь от 12 до 17 лет. Следствие установило, что тела умерщвленных зарыли в противотанковом рву у деревни Ручьи, а затем, чтобы скрыть следы преступления, осенью 1943 года оккупанты сожгли останки руками пленных советских солдат, которых после этого также убили.

    После освобождения района в феврале 1944 года комиссия обнаружила на месте захоронения обожженные человеческие кости, золу и остатки одежды. Свидетели рассказывали, что общее число погибших в больнице Кащенко достигло 1 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральная служба безопасности обнародовала документы о массовых убийствах мирных жителей и репрессиях против евреев и крестьян, которые проводили немецкие нацисты во время Великой Отечественной на Украине.

    Также ФСБ рассекретила информацию о захоронении почти 7,8 тыс. человек в братских могилах на Донбассе во время Великой Отечественной.

    Кроме того, спецслужба раскрывала данные о преступлениях нацистов на территории Молдавии.

    17 января 2026, 15:24 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту взрыва газа в кафе на Ставрополье

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе Кочубеевского округа, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставрополья, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены судебные экспертизы.

    По информации Главного управления МЧС России по региону, причиной пожара стала разгерметизация газового баллона, после которой произошло возгорание. Инцидент произошёл на автодороге «Кавказ» Р-217 в столовой «Айшат». Огонь был полностью ликвидирован силами пожарных.

    Министерство здравоохранения Ставрополья уточнило, что погибших в результате инцидента нет. «Пострадавшие в кафе в Кочубеевском округе находятся на обследовании, состояние уточняется. Все живы», – отметили в ведомстве.

    Прокуратура Ставрополья проводит проверку всех обстоятельств происшествия, следствие продолжается.

    Ранее в Ставропольском крае произошел взрыв газового баллона в придорожном кафе. В результате происшествия были госпитализированы восемь человек. Среди пострадавших оказались трое детей.

    18 января 2026, 04:22 • Новости дня
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    @ Dts/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ведет координацию совместного ответа стран-членов Европейского союза на угрозу США ввести тарифы для ряда государств Европы.

    Кошта подчеркнул, что необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не увеличивать торговые барьеры, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право. «В настоящее время я координирую совместный ответ государств-членов Европейского союза по этому вопросу», – сказал Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом угрозу США ввести пошлины против европейских стран из-за Гренландии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что тарифные меры со стороны США будут неприемлемы и встретят единый ответ Европы.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин может привести к ухудшению отношений между Европой и США. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что спор вокруг Гренландии не должен отвлечь НАТО от помощи Киеву.

    17 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для обмена удерживаемых курян

    Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для обмена удерживаемых курян

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, Киев по-прежнему настаивает на условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, которые Россия считает неприемлемыми, передает ТАСС.

    Она напомнила, что, согласно Женевской конвенции, куряне должны быть возвращены «без каких-либо условий», однако украинская сторона требует обменять их на гражданских лиц, находящихся в России под следствием.

    Москалькова уточнила, что речь идет о людях, которым предъявлены обвинения в правонарушениях или преступлениях против России. По ее словам, диалог по обмену длится уже девять месяцев, и ситуация осложняется тем, что жители Курской области фактически остаются заложниками: они не могут покинуть пункт временного размещения в Сумах из-за отсутствия документов и денег.

    МККК регулярно посещает и оказывает помощь удерживаемым, однако условия их содержания вызвали обеспокоенность российской стороны, и этот вопрос был вынесен на обсуждение с представителями Красного Креста.

    Что касается обмена посылками для пленных, то Москва и Киев завершили зеркальную передачу по 2 тыс. посылок друг другу при посредничестве МККК. Москалькова отметила, что этот вопрос на сегодня закрыт и обе стороны получили свои отправления.

    Вопрос возвращения на родину как курских жителей, так и эвакуированных из зон боевых действий украинцев, по словам Москальковой, должен быть решен в ближайшее время. Омбудсмен подчеркнула, что украинские граждане, находящиеся в Белгородской области, могут свободно передвигаться и обеспечены всем необходимым, а ситуация находится на постоянном контроле региональных уполномоченных.

    В августе 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область, часть местных жителей была насильно вывезена на территорию Украины и оказалась в Сумах. Более 100 человек уже удалось вернуть в Россию отдельными группами при содействии Москальковой через Белоруссию.

    Ранее Москалькова заявила, что украинские граждане, вывезенные российскими военнослужащими из боевой зоны в Сумской области, оказались лишенными коридора для эвакуации со стороны Украины.

    Российская сторона передала Украине 45 человек, подлежавших выдворению из страны, среди которых находились пожилые и больные люди.

    17 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Юрист Соловьев отметил незавершенность дела с квартирой Долиной
    Юрист Соловьев отметил незавершенность дела с квартирой Долиной
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после передачи ключей и подписания всех документов, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    Юридическую точку в деле с квартирой певицы Ларисы Долиной поставит только передача ключей новой собственнице и подписание передаточного акта, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает РИА «Новости».

    По словам Соловьева, несмотря на решение суда о выселении, певица не спешит добровольно исполнять постановление, а до фактической передачи квартиры юридически вопрос не считается закрытым.

    Соловьев отметил, что подобное поведение Долиной уже вызвало множество конспирологических версий о возможных действиях певицы, чтобы воспрепятствовать вступлению Полины Лурье в права собственности.

    Эксперт добавил, что появляются также предположения, что затягивание передачи квартиры может быть попыткой снизить ее стоимость, придав объекту негативную репутацию и сделав его «морально вымороченным».

    Напомним, что Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, а Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной. Речь идет о квартире, которую Лурье приобрела у Долиной за 112 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.

    12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной, и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.


    17 января 2026, 22:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила о риске ухудшения отношений ЕС и США

    Tекст: Антон Антонов

    Введение пошлин против стран ЕС из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Тарифы подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной нисходящей спирали. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета», – заявила фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Она подчеркнула, что территориальная целостность и суверенитет – основа международного права и ключевые принципы для Европы и всего международного сообщества. По ее словам, Арктика требует совместных усилий по обеспечению мира и безопасности, которые реализуются в том числе через НАТО.

    Фон дер Ляйен отметила, что датские учения в регионе были согласованы с союзниками и отвечают необходимости укрепления безопасности Арктики, не представляя угрозы для других стран. Она выразила солидарность Евросоюза с Данией и жителями Гренландии, а также подчеркнула, что диалог остается необходимым, ЕС поддерживает его продолжение между Данией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны перебросили военных в Гренландию на фоне противостояния Дании и США. Вашингтон объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда стран Европы до достижения договоренностей о покупке Гренландии.

    17 января 2026, 14:43 • Новости дня
    СМИ: Госпитализирована заслуженная артистка РФ Ненашева

    Заслуженная артистка РФ Галина Ненашева госпитализирована с сердечным приступом

    СМИ: Госпитализирована заслуженная артистка РФ Ненашева
    @ Микляев Сергей/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Галина Ненашева оказалась в больнице после ухудшения состояния и диагностированной нестабильной стенокардии, сообщают СМИ.

    Заслуженная артистка России 84-летняя Галина Ненашева была доставлена в больницу с диагнозом нестабильная стенокардия, пишут «Известия». Сообщается, что самочувствие Ненашевой резко ухудшилось дома, после чего к ней вызвали скорую помощь.

    Приехавшие на вызов медики приняли решение о немедленной госпитализации артистки. Врачи поставили диагноз нестабильная стенокардия и доставили Ненашеву в стационар для дальнейшего наблюдения и лечения.

    Галина Ненашева приобрела широкую популярность благодаря выступлениям в Советском Союзе, в том числе в дуэте с Муслимом Магомаевым. Ее репертуар включает знаменитые эстрадные хиты, романсы и народные песни. Среди наиболее известных произведений – «Белая лебедь», «Синева», «Шум берез».

    Сценический талант Ненашевой отмечен критиками и публикой, особенно после дебюта в Москонцерте и победы на фестивале «Красная гвоздика» в Сочи. Певица также исполняла песни для кинофильмов и выпускала сольные альбомы, среди которых «Острова разлуки» и «Бабье лето». Ее творчество отличает эмоциональность, искренность исполнения и глубокая драматичность, отмечают критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее народная артистка России Наталья Варлей оказалась в больнице с болями в кисти руки. А вот дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения об экстренной госпитализации матери, о которой поспешили сообщить многие СМИ.

    17 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Лидер партии АдГ заявил о необходимости диалога Германии и России

    Лидер немецкой АДГ Хрупалла призвал правительство ФРГ начать диалог с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» выразил мнение, что диалог с Россией поможет остановить конфликт на Украине.

    Правительство ФРГ должно вступить в прямой диалог с Россией, чтобы остановить «спираль эскалации» на Украине, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС. Хрупалла отметил: «Федеральное правительство должно, наконец, говорить с президентом России Владимиром Путиным». По его мнению, только переговоры с российским руководством могут способствовать снижению напряженности в регионе.

    Ранее представители АдГ неоднократно критиковали позицию правительства ФРГ по отношению к конфликту на Украине и поддержке киевских властей. Хрупалла также подчеркнул, что нынешний курс Берлина ведет к дальнейшей эскалации, а не к урегулированию кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 января канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Однако в тот же день стало известно, что Германия начала запрещать вход в свои территориальные воды судам, которые считают связанными с Россией или относят к так называемому теневому флоту России.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall, примененные ВСУ для удара по Хорлам.

    Напомним, что Германия разделила с Британией первое место в рейтинге недружественных правительств декабря, составленном газетой ВЗГЛЯД.


    17 января 2026, 17:57 • Новости дня
    Москалькова назвала возобновление обмена пленными с Украиной главным приоритетом

    Москалькова назвала возобновление обмена пленными с Украиной главным приоритетом

    Tекст: Вера Басилая

    Разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной является задачей номер один, заявила уполномоченный по правам человека в Россией Татьяна Москалькова.

    Москалькова обозначила восстановление обмена военнопленными между Россией и Украиной как основной вопрос на фоне затруднённого диалога с украинской стороной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что главным вопросом сегодня остается необходимость снять препятствия для обмена военнопленными.

    Москалькова отметила, что сейчас с украинской стороны ведется непонятный диалог. По ее словам, она передала списки украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых готовы передать украинской стороне. Ранее, как сообщила омбудсмен, Украина также передавала списки, а Россия выражала согласие на возвращение пленных.

    «Вопрос номер один сегодня – это разблокировать обменные процессы военнопленными», – заявила Москалькова российским журналистам после встречи с главой МККК Мирьяной Сполярич. Она выразила надежду, что процесс обмена будет возобновлен в ближайшее время.

    Омбудсмен добавила, что пока сложно говорить о конкретных сроках и количестве пленных, так как тема очень сложная, и до самого последнего момента могут возникнуть нюансы, способные изменить или сорвать процесс.

    Ранее Москалькова заявила, что власти Киева продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах жителей Курской области.

    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией с территории боевых действий украинцев.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    17 января 2026, 12:47 • Новости дня
    Уроженец Дагестана получил 17 лет за участие в ИГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй Западный окружной военный суд назначил уроженцу Дагестана 17 лет заключения за участие в запрещенной террористической организации и незаконное хранение гранаты Ф-1.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженца Дагестана Хаскила Яганова (внесен в РФ в перечень террористов) к 17 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и незаконный оборот взрывных устройств, передает ТАСС. Яганов признан виновным по статьям 205.5 и 222.1 УК РФ за участие в организации, признанной террористической и запрещенной в России, а также за хранение и ношение гранаты Ф-1.

    В суде было установлено, что 50-летний Яганов, проживающий в Белгороде, одобрял идеологию запрещенной в РФ организации «Исламское государство*» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) и во время переписки с ее членом выразил желание вступить в ее ряды. В материалах дела говорится, что Яганов сообщил о наличии у него гранаты Ф-1 со взрывателем и получил распоряжение от одного из руководителей ИГ совершить теракт против лиц, не исповедующих ислам.

    Суд назначил Яганову наказание в виде 17 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшееся время – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 330 тыс. рублей.

    Дело рассматривалось на выездном заседании военного суда в Белгородском областном суде. Вину Яганов не признал, приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил 17-летнего уроженца Таджикистана к пяти с половиной годам воспитательной колонии за публичные призывы к терактам и присягу «Исламскому государству*».

    А до этого Второй Западный окружной военный суд в декабре приговорил жительницу Курска Полину Шевцову к 14 годам лишения свободы, а москвичку Екатерину Сазонову – к 11 годам колонии за участие и вербовку в ИГ.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

