Посольство России в Гвинее-Бисау переведено в режим повышенной готовности

Tекст: Вера Басилая

Посольство России в Гвинее-Бисау приведено в состояние повышенной готовности на фоне обострения ситуации в стране, передает ТАСС.

Диппредставительство поддерживает связь с российскими соотечественниками и представительствами коммерческих компаний, ограничило выход в город для сотрудников. По сведениям дипломатов, в центре столицы были слышны выстрелы, а здание Центральной избирательной комиссии захватили вооруженные люди в форме. Судьба главы государства остается неясной.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в телефонном разговоре с телеканалом France 24 признал факт переворота и свое свержение.

«Я был свергнут. Не могу много говорить, иначе у меня отберут телефон. Я сейчас в штабе», – цитирует лидера телеканал.

Генерал Денис Н'Канья сообщил журналистам о захвате власти военными, временной приостановке работы госструктур и закрытии границ. Остановлен подсчет голосов после прошедших 23 ноября президентских и парламентских выборов, объявление результатов которых было запланировано на 28 ноября.

Путчисты утверждают о полном контроле над страной. По данным AFP, президента арестовали, информация о его точном местонахождении отсутствует. В провинции Томбали зафиксированы беспорядки с применением огнестрельного оружия.

В феврале 2025 года президент Гвинеи-Бисау на встрече с Владимиром Путиным назвал Россию надежным партнером.

Президент Гвинеи-Бисау также был на параде Победы в Москве в 2025 году.

В феврале 2022 года на дом правительства Гвинеи-Бисау напали люди с гранатометами.

С момента провозглашения независимости в 1973 году Гвинея-Бисау пережила девять военных переворотов и их попыток.