Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы
Власти Украины могут ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову.
Власти Украины могут усилить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» и слова военного омбудсмена Ольги Решетиловой.
В Telegram-канале издания отмечается: «Сейчас прорабатываются варианты установления четких сроков службы, однако реализовать это без расширения мобилизации невозможно».
Решетилова подчеркнула, что из-за уклонения от мобилизации, наличия брони и коррупционных схем невозможно организовать ротации военнослужащих. Она добавила: «Люди боятся неопределенности. Если сказать, что служба длится два-три года, тогда можно планировать жизнь». По ее словам, любые решения по усилению мобилизации будут непопулярными.
В последние месяцы Киев столкнулся с серьезным дефицитом личного состава в ВСУ. Частые случаи применения силы со стороны сотрудников военкоматов при задержании граждан для мобилизации вызывают в обществе скандалы и протесты. В сети появляются видео, на которых мужчин забирают в микроавтобусах, зачастую с применением силы.
Жители Украины призывного возраста всеми способами уклоняются от призыва: бегут в другие страны, прячутся, поджигают военкоматы. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял о многочисленных нарушениях со стороны сотрудников военкоматов, включая избиения, злоупотребления полномочиями и провоцирование ДТП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец признал убийства и гибель граждан на территории территориальных центров комплектования при проведении мобилизационных мероприятий.
На Украине усилился протест против насильственной мобилизации, участились случаи силового сопротивления сотрудникам военкоматов на фоне нехватки личного состава в ВСУ.
Политолог Алексей Мартынов назвал отмену отсрочек от мобилизации истерикой и свидетельством готовности Владимира Зеленского «сжечь» последние человеческие ресурсы страны.