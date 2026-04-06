Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Украины могут усилить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» и слова военного омбудсмена Ольги Решетиловой.

В Telegram-канале издания отмечается: «Сейчас прорабатываются варианты установления четких сроков службы, однако реализовать это без расширения мобилизации невозможно».

Решетилова подчеркнула, что из-за уклонения от мобилизации, наличия брони и коррупционных схем невозможно организовать ротации военнослужащих. Она добавила: «Люди боятся неопределенности. Если сказать, что служба длится два-три года, тогда можно планировать жизнь». По ее словам, любые решения по усилению мобилизации будут непопулярными.

В последние месяцы Киев столкнулся с серьезным дефицитом личного состава в ВСУ. Частые случаи применения силы со стороны сотрудников военкоматов при задержании граждан для мобилизации вызывают в обществе скандалы и протесты. В сети появляются видео, на которых мужчин забирают в микроавтобусах, зачастую с применением силы.

Жители Украины призывного возраста всеми способами уклоняются от призыва: бегут в другие страны, прячутся, поджигают военкоматы. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял о многочисленных нарушениях со стороны сотрудников военкоматов, включая избиения, злоупотребления полномочиями и провоцирование ДТП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец признал убийства и гибель граждан на территории территориальных центров комплектования при проведении мобилизационных мероприятий.

На Украине усилился протест против насильственной мобилизации, участились случаи силового сопротивления сотрудникам военкоматов на фоне нехватки личного состава в ВСУ.

Политолог Алексей Мартынов назвал отмену отсрочек от мобилизации истерикой и свидетельством готовности Владимира Зеленского «сжечь» последние человеческие ресурсы страны.