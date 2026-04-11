Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.
SpaceX отправила к МКС корабль с пятью тоннами груза
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде, отправив на орбитальную станцию почти пять тонн научного оборудования и материалов.
Успешный запуск американского космического аппарата подтвердили в НАСА, передает РИА «Новости». Трансляция старта и дальнейшего полета велась на странице компании SpaceX в соцсети.
«Более 11 тыс. фунтов (почти 5 тонн) научного оборудования и груза были отправлены на Международную космическую станцию на борту космического корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman в рамках миссии Commercial Resupply Services-24 (CRS-24). Космический корабль стартовал на ракете SpaceX Falcon 9 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде», – говорится в сообщении агентства.
Стыковка аппарата с орбитальной станцией ожидается в понедельник, 13 апреля. Прямая трансляция прибытия груза начнется в 22.00 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой осенью ракета-носитель Falcon 9 с новым кораблем Cygnus XL стартовала с космодрома во Флориде. Позже этот космический грузовик успешно пристыковался к Международной космической станции.