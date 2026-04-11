При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок
В результате атаки беспилотника на автозаправку в Льгове пострадали трое человек, включая годовалого ребенка, который получил осколочное ранение головы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в Max, что украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгов Курской области. По предварительной информации, ранены трое человек, среди которых оказался годовалый ребенок. У ребенка диагностировано осколочное ранение головы, а его мать получила акубаротравму.
Еще один пострадавший – мужчина с травмой бедра. Все пострадавшие были оперативно направлены в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Атака произошла после 16 часов, когда уже действовало объявленное пасхальное перемирие.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен во время религиозного праздника и свидетельствует о пренебрежении любой моралью со стороны украинских боевиков.
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие.
Напомним, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.