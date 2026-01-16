«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Мать ребенка Хантера Байдена потребовала его ареста за неуплату алиментов
Мать дочери Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена, обратилась в суд с требованием его ареста за неуплату алиментов, сообщает Daily Mail.
В публикации Daily Mail уточняется, что 34-летняя Лунден Алексис Робертс подала жалобу судье в Арканзасе, вновь открыв дело об алиментах и настаивая на аресте Хантера Байдена за невыполнение соглашения по содержанию ребенка, передает РИА «Новости».
По данным издания, история началась в 2018 году, когда у Хантера Байдена обнаружился внебрачный ребенок. Робертс заявила, что Байден является отцом, и провела через суд процедуру установления отцовства. Хантер Байден отрицал связь с Робертс, но результаты ДНК-теста в ноябре 2019 года подтвердили его отцовство. В январе 2020 года стороны заключили соглашение, согласно которому Байден должен был ежемесячно выплачивать алименты, погасить задолженность и оплатить судебные издержки Робертс.
В своей жалобе Робертс заявляет, что Байден прекратил поддерживать контакт с дочерью и не выполняет финансовых обязательств по решению суда.
Ранее Хантер Байден заявил, что планирует признать свою вину по делу о неуплате налогов на сумму не менее 1,4 млн долларов.
Напомним, в проекте сделки Хантера Байдена со следствием указывалось, что он получил доход свыше 5,5 млн долларов в том числе от Burisma Holdings на Украине.
Бывшие сотрудники Налоговой службы США заявили о давлении и коррупции, которые сопровождали расследование финансовых операций Байдена-младшего.