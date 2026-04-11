Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии, она не живёт без развития. Поэтому, наверное, не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив, ни для моральной полицейщины, ни для обоснования всё новых и новых запретов.
Reuters: США согласились разблокировать активы Ирана в других странах
Соединенные Штаты согласились разморозить активы Ирана, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник из Ирана, решение связано с необходимостью обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, передает ТАСС.
По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Он отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив». При этом сумма средств, которые будут разблокированы, пока не уточняется.
Reuters подчеркивает, что официальные представители США пока воздержались от публичных комментариев по данной теме.
Ранее спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что США не выполнили два ключевых пункта условий перемирия, которые должны быть реализованы до начала переговоров.
В субботу в Исламабаде прошли непрямые переговоры между иранской и американской делегациями.
Напомним, в Исламабаде прошли ночные переговоры иранской делегации с командующим армией Пакистана перед ожидаемой встречей с представителями Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Пакистана подтвердил прибытие иранской делегации в Исламабад. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Джаред Кушнер также прибыли в столицу страны для участия в переговорах.