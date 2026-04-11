Иранская делегация встретилась с командующим армии Пакистана

Иранская делегация провела ночные переговоры с командующим армией Пакистана
В Исламабаде прошли ночные переговоры иранской делегации с командующим армией Пакистана перед ожидаемой встречей с представителями Соединенных Штатов.
Делегация Ирана по прибытии в Исламабад на переговоры с США ночью провела встречу с командующим армии Пакистана Асимом Муниром, передает РИА «Новости».
Ожидается, что переговоры между представителями Соединенных Штатов и Ирана состоятся в субботу при посредничестве пакистанской стороны, стремящейся к устойчивому миру на Ближнем Востоке.
«Иранская делегация под руководством Мохаммада-Багера Галибафа и в присутствии главы МИД нашей страны Аббаса Аракчи прошедшей ночью после прибытия в Исламабад встретилась и провела переговоры с командующим армией Пакистана», – сообщает агентство Tasnim.
На встрече иранская сторона выразила недовольство тем, что США не выполнили условия для переговоров, включая прекращение огня в Ливане и разморозку активов.
В состав иранской делегации, помимо председателя парламента Галибафа и главы МИД Аракчи, вошли руководитель совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. При этом Иран сохранил прежний режим прохода судов через Ормузский пролив.
Ранее президент США объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что Вашингтон принял иранское предложение из десяти пунктов, и переговоры в Исламабаде начнутся в скором времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Пакистана подтвердил прибытие иранской делегации в Исламабад.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Джаред Кушнер также прибыли в столицу страны для участия в переговорах.
При этом власти Ирана допустили безрезультатный исход предстоящей встречи с американцами.