Итальянский историк Конти увидел в героизации Бандеры предательство европейских ценностей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, европейскую память нельзя предавать героизацией таких спорных фигур, как Симон Петлюра и Степан Бандера, передает ТАСС.

Конти, выпускник университетов «Ла Сапьенца» и Болоньи, подчеркнул: «Я шокирован тем, что сегодня такие фигуры, как Симон Петлюра и Степан Бандера, ответственные за радикальные формы антисемитизма, частично реабилитированы и даже восхваляются некоторыми слоями украинского общества».

Историк рассказал, что посвятил годы исследованию личности Петлюры, который возглавлял Армию Украинской Народной Республики в годы Гражданской войны. По его словам, под командованием Петлюры армия несла ответственность за массовое насилие, в результате которого погибло около 100 тыс. украинских евреев и еще тысячи мирных жителей, заподозренных в симпатиях к большевикам.

Конти работает над докторской диссертацией в Университете Триеста, а в 2026 году в Риме выйдет его книга «Симон Петлюра. Украинский погромщик» в издательстве Sandro Teti Editore, которое, по его словам, продолжает поддерживать культурный диалог между Италией и Россией, несмотря на сложную обстановку. Историк считает, что российская культура должна оставаться частью общеевропейского наследия.

По его убеждению, память о событиях ХХ века должна сплачивать европейские народы, а не разобщать их. Он отметил, что открытый культурный обмен с Россией и диалог между учёными Западной Европы и России критически важны для полноценного мира на европейском континенте.

Конти также подчеркнул, что важно обеспечить безопасность России и противостоять неонацистскому экстремизму на Украине. Историк убежден: «Позволить символам или группам, связанным с этим наследием, вновь обрести известность, – это предательство европейской памяти, которая должна служить объединению народов Европы, а не их разделению».

