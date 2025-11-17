Tекст: Денис Тельманов

Коррупция в рядах украинских националистов формировалась на протяжении ста лет, рассказал историк Олег Матвеев. Он считает, что история Миндича и современный коррупционный скандал имеют корни в эпохе первых националистических организаций, где высказывание «Красти не гріх» стало нормой, передает передает РИА «Новости».

НАБУ ведет масштабное расследование: в начале ноября проведены обыски у немецких и украинских чиновников и бизнесменов, в том числе у Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому.

Миндич соратник экс-министра энергетики, против него и его окружения введены санкции, указал Матвеев. В деле также фигурируют Алексей Чернышов и ключевые лица компании «Энергоатом», министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук отстранили от должностей.

Это расследование подтверждено серией аудиозаписей, где под псевдонимами фигурируют различные чиновники, заключает агентство.

Эксперт отмечает, что еще в 1920-х годы украинские националисты, такие как Евген Коновалец и Рико Ярый, получали финансирование от германских спецслужб.

В истории содержатся прямые свидетельства, в том числе показания полковника Штольце из абвера, о роли Ярого как «кошелька» организации. Ярый долгое время контролировал финансовые потоки и связи с иностранными разведками, а также приобрел значительное имущество в Берлине и Австрии.

Матвеев утверждает, что коррупционные практики были распространены среди всех лидеров ОУН*, включая Бандеру и Мельника.

Документы свидетельствуют о том, что и Бандера, и Мельник пытались перевести выделенные им деньги на свои личные счета в Швейцарии. В обоих случаях немецкие спецслужбы возвращали похищенные средства, демонстрируя пример борьбы со злоупотреблениями в руководстве националистов.

Историк в качестве параллели задается вопросом, смогут ли ныне западные спецслужбы вернуть украденные деньги Миндича и других коррупционеров обратно на Украину или ограничатся нравоучениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский столкнулся с резким падением популярности после коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Игорь Коломойский заявил, что Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему. Михаил Подоляк признал наличие коррупции как составной части экономики страны.