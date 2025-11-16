  • Новость часаРоссийские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА
    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье
    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    16 ноября 2025, 22:45 • Новости дня

    Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%

    Железняк: Уровень поддержки Зеленского упал ниже 20%

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Зеленский столкнулся с резким падением популярности после коррупционного скандала, связанного с Тимуром Миндичем, что отразилось на результатах соцопросов.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил со ссылкой на закрытые социологические исследования, что рейтинг Владимира Зеленского за неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%, передает ТАСС.

    По словам Железняка, впервые уровень недоверия к Зеленскому значительно превысил уровень доверия.

    В опубликованном видео Железняк отметил: «У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%». Он также указал, что столь заметное падение произошло после вспыхнувшего коррупционного скандала и публикации так называемых «пленок Миндича» о коррупционных схемах при участии высших чиновников Украины. Источники своих данных Железняк не раскрыл.

    Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели ряд обысков в рамках операции «Мидас».

    Следственные действия проходили у бизнесмена Тимура Миндича, некоторых бывших и действующих министров, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который на момент событий возглавлял Министерство энергетики, и в компании «Энергоатом».

    Следствие считает Миндича координатором схемы, где были задействованы чиновники и крупные бизнесмены. В ходе расследования были обнародованы записи, на которых обсуждались схемы отмывания средств.

    Обвинения предъявлены ряду фигур, среди которых Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе схемы. Кроме того, обвинения выдвинуты бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который является другом и кумом Зеленского. Миндич покинул Украину незадолго до начала обысков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Коломойский заявил в суде, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму под руководством Владимира Зеленского. Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию.

    16 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редким случаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома в связи с коррупционным скандалом на Украине.

    Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.

    Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.

    В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    16 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    16 ноября 2025, 17:47 • Новости дня
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии

    Коломойский усомнился в ведущей роли Миндича в коррупционной схеме на Украине

    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему, и назвал его не главой мафии, пишет Страна.ua.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский высказал сомнения по поводу роли Тимура Миндича, близкого соратника Владимира Зеленского, в скандальной коррупционной схеме, пишет РИА «Новости».

    «Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт», – заявил Коломойский, подчеркнув, что не верит в причастность Миндича к «откатам» на 100 млн долларов.

    Коломойский предположил, что Миндич мог оставить Украину из-за опасений за свою безопасность. По мнению олигарха, Миндич опасался, что настоящие организаторы схемы могут принять меры, чтобы замести следы, и не исключено, что именно по этой причине он покинул страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.



    16 ноября 2025, 15:15 • Новости дня
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о «русскоязычности» кошек подняли во Львове – местного журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота – мяу!».

    Журналист Илья Лемко во Львове обратил внимание на рекламу, где использовалось слово «мяу», и выразил возмущение по поводу «русскоязычности» кошек, передает ТАСС. В своей авторской колонке для zaxid.net он заявил: «По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота – мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают».

    После этого в публикации Лемко рассуждает о том, что авторы рекламы могли проявить низкий интеллектуальный уровень, выбирая «мяу» вместо «няв». Он считает, что украинские коты должны «нявкать», а не «мяукать», и призывает к дерусификации кошачьего языка.

    На ситуацию уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он предположил, что вопрос «мяу» или «няв» вскоре может привести к созданию специальных комиссий, таких как «кото-Рада доброчестности», и даже предложил разработать гранты по теме поведения котов. По мнению депутата, эта тема вполне способна перерасти в абсурдные инициативы на государственном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине запланировали дерусификацию более 700 населенных пунктов. Украинские полярники в Антарктиде уже переименовали указатели в рамках кампании по декоммунизации. В офисе Владимира Зеленского ранее выразили желание распространить дерусификацию на Харьков и Донбасс.

    16 ноября 2025, 11:17 • Новости дня
    Зеленский объявил о поставках газа на Украину из Греции

    Зеленский сообщил о договоренностях с Грецией по импорту газа на 2 млрд евро

    Зеленский объявил о поставках газа на Украину из Греции
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина договорилась с Грецией о возможности импорта газа в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщил Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, для Киева это станет еще одним маршрутом поставок энергоносителей, что позволит обезопасить себя на случай перебоев, связанных с сокращением внутренней добычи, передают «Ведомости».

    Президент Украины заявил: «Уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа – чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины». Зеленский уточнил, что утраченную из-за обстрелов добычу, предположительно, компенсируют импортом на сумму почти в 2 млрд евро.

    Финансирование закупок газа планируется обеспечить не только за счет бюджета Украины, но и при поддержке европейских партнеров, банков, а также норвежской стороны. Дополнительные гарантии предоставит Еврокомиссия, а работу по привлечению ресурсов продолжают и с США. Украинские банки также оказывают поддержку в организации расчетов и финансовой логистики.

    Ранее в Госдуме сообщили, что украинскому населению предстоящей зимой придется самостоятельно искать способы обогрева в условиях нехватки электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газодобыча в Полтавской области на Украине остановилась полностью. Полиция Украины заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области. Украина создала тайные аккумуляторные парки для защиты энергетики от новых ударов. Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму.

    16 ноября 2025, 20:29 • Новости дня
    Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Украины участились необычные случаи гибели военнослужащих ВСУ, среди которых убийства, странные взрывы и внезапные смерти.

    Волна странных и нелепых смертей среди военнослужащих ВСУ отмечена на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, один из трагических инцидентов произошел в Кировоградской области, где 50-летний мужчина обманом выманил военного ВСУ под предлогом продажи машины, после чего застрелил его, чтобы завладеть крупной суммой денег. Источник заметил: «Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине».

    Собеседник напомнил, что в стране действуют преступные группировки, которые регулярно вымогают деньги у возвращающихся с передовой солдат. По его словам, часто подобные вымогательства заканчиваются обычными грабежами.

    Еще один случай произошел в Краматорске. Военнослужащий купил на рынке пауэрбанк, который взорвался, когда он поставил его заряжаться в машину. Источник отметил, что объяснения причин взрыва вызывают сомнения, а также предположил возможность дистанционного подрыва устройства противниками.

    Также под Волчанском во время дежурства внезапно скончался офицер из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цема – официальной причиной смерти указано кровоизлияние в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили, что в районе Садков Сумской области фиксируются смерти украинских военных из-за болезней и отсутствия медикаментов. Часть опорных пунктов украинской армии в этом районе покинута без приказа.

    Солдаты ВСУ в Харьковской области обратились с просьбой сдать их в плен из-за истощения и отсутствия пищи. Украинские силовики подтвердили факты длительного нахождения бойцов ВСУ без провизии в районе Купянска.

    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    16 ноября 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    16 ноября 2025, 00:18 • Новости дня
    Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
    Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как передает РИА «Новости», советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал коррупционный скандал в украинской энергетике, заявив: «Коррупция – неотъемлемая часть современной экономики». Он отметил, что подобные случаи встречаются в демократических системах.

    Ранее Financial Times сообщила, что энергетический коррупционный скандал стал для Украины крупнейшим за несколько лет и повлек дестабилизацию киевского режима. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября начало масштабную спецоперацию в энергетической сфере, обнародовав фотографии сумок с иностранной валютой.

    По данным депутата Рады Ярослава Железняка, НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». По информации «Украинской правды», следственные действия затронули и бизнесмена Тимура Миндича – соратника Владимира Зеленского, который покинул Украину.

    Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу, в которых фигурируют лица, обозначенные как «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». Железняк заявил, что «Карлсон» – это Миндич, «Тенор» – представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокет» – советник экс-министра Галущенко Игорь Миронюк.

    НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации. Среди фигурантов дела – Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности, парламенту предстоит утвердить его отставку и отставку Светланы Гринчук. Владимир Зеленский объявил санкции против Миндича и Александра Цукермана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.

    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    16 ноября 2025, 16:27 • Новости дня
    Украина и Греция подписали меморандум о поставках СПГ из США
    Украина и Греция подписали меморандум о поставках СПГ из США
    @ Yorgos Karahalis/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ на Украину на зимний период, начиная с декабря 2025 года.

    Газовые компании Греции и Украины заключили меморандум о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину, начиная с декабря 2025 года вплоть до марта 2026 года, передает ТАСС. Документ был подписан в резиденции премьер-министра Греции в присутствии Владимира Зеленского, главы греческого правительства Кириакоса Мицотакиса и посла США Кимберли Гилфойл.

    Как подчеркнула греческая газета Proto Thema, подписание соглашения между DEPA Trading и «Нафтогазом» станет, по мнению источника, важным вкладом в энергетическую безопасность и устойчивость региона и Европы в целом. Особое внимание уделяется поддержке Украины в условиях предстоящей суровой зимы.

    Греческие правительственные источники отмечают, что существующая энергетическая инфраструктура страны обеспечивает надежные поставки газа по так называемому Вертикальному коридору, что позволит организовать стабильную транспортировку СПГ на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Грецией по импорту газа для подготовки к зимнему сезону. Украина анонсировала закупку газа через греческое направление из-за ударов России по энергетической инфраструктуре. Экономист Игорь Юшков отметил, что маршрут через Грецию неудобен и дорог, но может стать рабочим вариантом поставок американского СПГ для Украины.

    16 ноября 2025, 07:02 • Новости дня
    Силовики сообщили о пленении солдата ВСУ в гражданской одежде

    В Харьковской области взяли в плен переодетого в гражданское военного ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области российские силовики задержали военнослужащего ВСУ, переодевшегося в гражданскую одежду в попытке скрыться.

    По данным ТАСС, украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады в Харьковской области пытаются спастись, сменив военную форму на гражданскую одежду и выдавая себя за мирное население.

    Ранее агентство отмечало, что ситуация для ВСУ в регионе критическая, части ВСУ отступают в Волчанске и сдают оружие.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выезжал к подразделениям 113-й и 57-й бригад территориальной обороны.

    Также сообщается, что в соседней Сумской области массово дезертируют контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет из-за тяжелых условий службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, объяснив это принудительной мобилизацией.

    В Красноармейске для окруженных частей ВСУ сложилась критическая ситуация, и перед солдатами остаются только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированными.

    16 ноября 2025, 02:09 • Новости дня
    Российские бойцы закидали боевиков ВСУ гранатами на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинских боевиков в доме на запорожском направлении, обнаружив в схроне месячные запасы провизии.

    Подразделения войск «Восток» провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили противника, укрывшегося в одном из домов, сообщает РИА «Новости». Пулеметчик с позывным «Иркут» рассказал, что по полученной команде бойцы скрытно окружили здание, из которого по ним открыли огонь.

    Военные закидали дом гранатами, после чего зашли внутрь и обнаружили погибших боевиков. По словам «Иркута», в помещении находились четверо украинских бойцов, у которых нашли боекомплект, а также запасы воды и продуктов примерно на месяц.

    Он также сообщил, что на точке для удержания позиций остались двое бойцов, а основная группа продолжила зачистку населенного пункта.

    Минобороны ранее сообщило, что бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о нахождении тела украинского мобилизованного Игоря Народного без одежды и обуви возле учебного центра через месяц после исчезновения.

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» уничтожили украинских военных и технику при попытке ротации на севере Сумской области. Потери вооруженных сил Украины за сутки в боях с российской группировкой «Север» составили более 170 человек.

    16 ноября 2025, 04:15 • Новости дня
    ВСУ попытались убить сдавшегося украинского бойца с помощью дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Украинский военнопленный Антон Чернявский рассказал, что сослуживцы ВСУ попытались убить его с помощью беспилотника после сдачи в плен российской армии, передает РИА «Новости».

    По его словам, когда его перевозили на автомобиле «Нива», украинский дрон нанес удар по машине, в результате чего он получил несколько осколочных ранений.

    «Украинский дрон не мог не видеть, что это пленных везут», – подчеркнул Чернявский.

    Пленный считает, что бойцы ВСУ могли намеренно пытаться убить сдающихся на стороне противника, чтобы не дать им рассказать российским службам значимую информацию. Он сообщил, что получил ранения в область правого плеча, бедра и лопатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска.

    В Днепропетровской области военнослужащие 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен.

    Трое украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, заявили, что командование перед отправкой на позиции запугивало их рассказами о пытках и убийствах в российском плену.

