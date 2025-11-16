Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.11 комментариев
Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%
Железняк: Уровень поддержки Зеленского упал ниже 20%
Президент Владимир Зеленский столкнулся с резким падением популярности после коррупционного скандала, связанного с Тимуром Миндичем, что отразилось на результатах соцопросов.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил со ссылкой на закрытые социологические исследования, что рейтинг Владимира Зеленского за неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%, передает ТАСС.
По словам Железняка, впервые уровень недоверия к Зеленскому значительно превысил уровень доверия.
В опубликованном видео Железняк отметил: «У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%». Он также указал, что столь заметное падение произошло после вспыхнувшего коррупционного скандала и публикации так называемых «пленок Миндича» о коррупционных схемах при участии высших чиновников Украины. Источники своих данных Железняк не раскрыл.
Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели ряд обысков в рамках операции «Мидас».
Следственные действия проходили у бизнесмена Тимура Миндича, некоторых бывших и действующих министров, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который на момент событий возглавлял Министерство энергетики, и в компании «Энергоатом».
Следствие считает Миндича координатором схемы, где были задействованы чиновники и крупные бизнесмены. В ходе расследования были обнародованы записи, на которых обсуждались схемы отмывания средств.
Обвинения предъявлены ряду фигур, среди которых Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе схемы. Кроме того, обвинения выдвинуты бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который является другом и кумом Зеленского. Миндич покинул Украину незадолго до начала обысков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Коломойский заявил в суде, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему и не является главой мафии.
Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму под руководством Владимира Зеленского. Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию.