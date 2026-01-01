Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Маск рассказал, что своими выплатами сломал компьютер налоговой службы США
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что однажды заплатил настолько большую сумму налогов, что это привело к сбою в работе компьютера налоговой службы США.
Илон Маск заявил, что когда-то заплатил такую большую сумму налогов, что это привело к сбою в системе Налоговой службы США, передает РБК.
Он уточнил: «Однажды я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (на самом деле). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать».
Своим постом Маск отреагировал на дискуссию о справедливости налоговой системы для богатых американцев. Ранее в X было отмечено, что состоятельные граждане США платят уже достаточно большие налоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние самых состоятельных людей мира за год выросло на рекордные 2,2 трлн долларов. Четверть этой суммы пришлась на восемь технологических предпринимателей.