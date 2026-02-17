В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
«Единая Россия» позаботилась о приоритете получения жилья студенческими семьями
Студенческие семьи смогут в приоритетном порядке получать отдельные комнаты в общежитиях вузов. Эта инициатива «Единой России» должна поддержать более 50 тыс. молодых семей по стране.
В Государственной Думе сегодня рассмотрят в третьем чтении законопроект «Единой России», предусматривающий приоритетное предоставление жилья в общежитиях для студенческих семей, сообщает Telegram-канал фракции партии.
Как отметила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, партия уже реализовала ряд инициатив по поддержке молодых семей в вузах страны.
В федеральном законодательстве впервые появилось определение студенческой семьи, а в регионах начали внедрять соответствующие меры поддержки. Кузнецова подчеркнула: «Мы выработали золотой стандарт поддержки студенческой семьи. Принят закон о повышении пособия по беременности и родам для студенток очной формы, и теперь мы делаем следующий шаг».
Согласно инициативе, вузы будут обязаны выделять отдельные комнаты из имеющегося жилого фонда для студенческих семей, а также создавать условия для присмотра за детьми. Кузнецова добавила, что уже на 13% больше вузов, чем год назад, предоставляют такие места, а число вузов с инфраструктурой ухода за детьми увеличилось в три с половиной раза.
В России насчитывается более 50 тыс. студенческих семей. Кузнецова заверила, что партия продолжит развивать меры поддержки, отметив важность студенческих семей для будущего страны.