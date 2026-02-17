«Единая Россия» позаботилась о приоритете получения жилья студенческими семьями

Tекст: Елизавета Шишкова

В Государственной Думе сегодня рассмотрят в третьем чтении законопроект «Единой России», предусматривающий приоритетное предоставление жилья в общежитиях для студенческих семей, сообщает Telegram-канал фракции партии.

Как отметила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, партия уже реализовала ряд инициатив по поддержке молодых семей в вузах страны.

В федеральном законодательстве впервые появилось определение студенческой семьи, а в регионах начали внедрять соответствующие меры поддержки. Кузнецова подчеркнула: «Мы выработали золотой стандарт поддержки студенческой семьи. Принят закон о повышении пособия по беременности и родам для студенток очной формы, и теперь мы делаем следующий шаг».

Согласно инициативе, вузы будут обязаны выделять отдельные комнаты из имеющегося жилого фонда для студенческих семей, а также создавать условия для присмотра за детьми. Кузнецова добавила, что уже на 13% больше вузов, чем год назад, предоставляют такие места, а число вузов с инфраструктурой ухода за детьми увеличилось в три с половиной раза.

В России насчитывается более 50 тыс. студенческих семей. Кузнецова заверила, что партия продолжит развивать меры поддержки, отметив важность студенческих семей для будущего страны.