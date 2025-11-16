Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал коррупционный скандал в украинской энергетике, заявив: «Коррупция – неотъемлемая часть современной экономики». Он отметил, что подобные случаи встречаются в демократических системах.

Ранее Financial Times сообщила, что энергетический коррупционный скандал стал для Украины крупнейшим за несколько лет и повлек дестабилизацию киевского режима. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября начало масштабную спецоперацию в энергетической сфере, обнародовав фотографии сумок с иностранной валютой.

По данным депутата Рады Ярослава Железняка, НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». По информации «Украинской правды», следственные действия затронули и бизнесмена Тимура Миндича – соратника Владимира Зеленского, который покинул Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу, в которых фигурируют лица, обозначенные как «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». Железняк заявил, что «Карлсон» – это Миндич, «Тенор» – представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокет» – советник экс-министра Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации. Среди фигурантов дела – Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности, парламенту предстоит утвердить его отставку и отставку Светланы Гринчук. Владимир Зеленский объявил санкции против Миндича и Александра Цукермана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.

