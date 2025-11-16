В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.
Как передает РИА «Новости», советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал коррупционный скандал в украинской энергетике, заявив: «Коррупция – неотъемлемая часть современной экономики». Он отметил, что подобные случаи встречаются в демократических системах.
Ранее Financial Times сообщила, что энергетический коррупционный скандал стал для Украины крупнейшим за несколько лет и повлек дестабилизацию киевского режима. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября начало масштабную спецоперацию в энергетической сфере, обнародовав фотографии сумок с иностранной валютой.
По данным депутата Рады Ярослава Железняка, НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». По информации «Украинской правды», следственные действия затронули и бизнесмена Тимура Миндича – соратника Владимира Зеленского, который покинул Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу, в которых фигурируют лица, обозначенные как «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». Железняк заявил, что «Карлсон» – это Миндич, «Тенор» – представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокет» – советник экс-министра Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной организации. Среди фигурантов дела – Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности, парламенту предстоит утвердить его отставку и отставку Светланы Гринчук. Владимир Зеленский объявил санкции против Миндича и Александра Цукермана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.
Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.