ДОМ.РФ расширил список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке
Количество городов, где семьи с детьми могут приобрести жилье по семейной ипотеке с льготной ставкой, увеличилось до 891 в 83 регионах, сообщает ДОМ.РФ.
ДОМ.РФ обновил список городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке в рамках семейной ипотеки, а также дальневосточной и арктической ипотечных программ, передает ТАСС.
Согласно сообщениям компании, теперь семьи с детьми могут купить готовое жилье по льготной ставке не более 6% годовых в 891 городе в 83 регионах России.
Как уточнили в ДОМ.РФ, в новый перечень были включены 22 новых города, среди которых Елец (Липецкая область), Орск (Оренбургская область), Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО – Югра). Эти изменения коснулись 15 регионов страны.
В компании также сообщили, что в обновленный список по дальневосточной и арктической ипотеке вошло 90 городов в 19 регионах России. Благодаря расширенному перечню, у россиян появляется больше возможностей для покупки жилья по льготным ставкам в разных частях страны.
Ранее президент России Владимир Путин на программе «Итоги года» объявил, что в городах с низкими темпами строительства семейная ипотека теперь распространяется и на вторичное жилье. Это должно повысить доступность жилья для семей.