ДОМ.РФ расширил список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке

Tекст: Вера Басилая

ДОМ.РФ обновил список городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке в рамках семейной ипотеки, а также дальневосточной и арктической ипотечных программ, передает ТАСС.

Согласно сообщениям компании, теперь семьи с детьми могут купить готовое жилье по льготной ставке не более 6% годовых в 891 городе в 83 регионах России.

Как уточнили в ДОМ.РФ, в новый перечень были включены 22 новых города, среди которых Елец (Липецкая область), Орск (Оренбургская область), Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО – Югра). Эти изменения коснулись 15 регионов страны.

В компании также сообщили, что в обновленный список по дальневосточной и арктической ипотеке вошло 90 городов в 19 регионах России. Благодаря расширенному перечню, у россиян появляется больше возможностей для покупки жилья по льготным ставкам в разных частях страны.

Ранее президент России Владимир Путин на программе «Итоги года» объявил, что в городах с низкими темпами строительства семейная ипотека теперь распространяется и на вторичное жилье. Это должно повысить доступность жилья для семей.