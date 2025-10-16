  • Новость часаИндия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    16 октября 2025, 08:40 Мнение

    Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

    Любое заигрывание с украинским национализмом, а тем более желание с ним договориться, рано или поздно приводит к потере места в жизни, а иногда и самой жизни. Похоже, смещённый мэр Одессы Геннадий Труханов это простое правило не усвоил.

    14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении нескольких человек, в том числе и городского голову Одессы Геннадия Труханова, украинского гражданства, что автоматически исключает право занимать пост.

    Зеленский объяснил: «Одесса заслуживает более сильную защиту и поддержку… В ней слишком много вопросов безопасности, которые слишком долго оставались без должных ответов». Ранее он недвусмысленно намекал на то, что поручил рассмотреть вопрос о создании в городе военной (а не гражданской) администрации.

    Основанием для такого шага стал якобы найденный СБУ российский паспорт Труханова – правда, с фото другого человека, но кого на Украине сейчас волнуют такие мелочи. Впрочем, по части подложных доказательств СБУ впереди планеты всей, и это следует усвоить всем, кто считает мнение этой конторы аргументом.

    И легитимность Труханова не была бесконечной: в этом октябре должны были бы состояться выборы мэров и местных советов, но не состоятся, как и все прочие выборы на Украине. Так что уже в ноябре на территории, подконтрольной Зеленскому, не останется ни одной ветви власти с неистекшим сроком годности. Идея апробировать создание военной администрации вместо гражданской пришлась очень кстати – скоро любое кадровое решение Киева невозможно станет критиковать как «превышение полномочий» или «свержение законно избранной власти».

    Является ли Труханов пророссийским, чтобы вот прямо сейчас его снимать с поста? Если и являлся, то очень давно – уж точно не при Зеленском и даже не при Порошенко. В сети нетрудно найти его фото и с георгиевской ленточкой, и на мероприятиях, связанных с общерусской историей – и вообще он формально русский человек.
    Зато потом – он ничего не сделал, чтобы остановить глумление над жертвами 2 мая и отстраненно наблюдал, как в русский город Одессу проникает бандеровская зараза. Но он вполне органично врос в роль обезьяны, демонстрируемой «расово-правильным», а одесский зоопарк в других представителях этого вида не сильно нуждается.

    В Одессе есть не только «профессиональные русские» на службе политического украинства, но и профессиональные евреи, вроде Бориса Херсонского, Яши Гоппа и примкнувшего к ним бывшего русского филолога Олега Филимонова из одесской команды КВН. Тот высказался о трагедии в родном городе 2 мая 2014 года так: «Горстка отщепенцев ходила по Куликову полю, размахивала чужими флагами. Там были какие-то люди из Приднестровья, засланные казачки, которые залезли на крышу Дома профсоюзов. Как бы это событие ни подавалось пропагандистскими СМИ, мы должны понимать, что 2 мая 2014 года – день, спасший страну».

    В общем, как писал покойный одесский публицист Игорь Плисюк, «Ведь, как говорят у нас в Одессе: «Вчерашняя хохма уже не хохма». И то, что смешило жителей Тамбова или Рязани как «одесская экзотика», изрядно поднадоело. Я тихо молчу за Одессу – здесь все эти «джентльменские штучки» с самого начала воспринимались не без иронии. Как лежалый товарец для приезжих».

    Что же касается Труханова, то он – просто одессит, который очень хотел и договориться с киевской властью, и сохранить остатки лица перед избирателями. Показать своим землякам, что он пал, конечно, но не настолько низко, как многие. Да, он сохранял до последнего памятники Пушкину и Воронцову, не содействовал, в отличие от своего черкасского коллеги, рейдерским захватам храмов УПЦ и ещё много чем «провинился» перед теми, кто хотел бы Одессу перекодировать до конца, а её жителей или убить и изгнать, или заставить стать эталонными украинцами, как в Коломые или Збараже. Да и к тому же непосредственные свои мэрские обязанности выполнял куда лучше, чем Садовой во Львове или Анушкевичус в Ивано-Франковске.

    Но есть один маленький «нюанс». Эти столпы украинского самоуправления живут в Галиции, и там от расово-неправильного польского и еврейского населения избавились задолго до их избрания, а беженцы из восточных областей скоро уедут или домой, или на Запад, нужно только немного подождать и создать для них невыносимые условия – высокая арендная плата за жильё и «языковые патрули» в этом помогут.

    Похожие условия создали в Одессе и для её жителей, и для самого Труханова. Он вертелся, как мог и насколько мог – подкармливал одних штурмовиков против других, санкционировал и обеспечил демонтаж памятника Екатерине Великой и основателям города, поучаствовал в переименовании улиц и уничтожении мемориальных досок. Но «арийцам» этого мало, ведь для них он прежде всего – капитан запаса Советской Армии. А это – несмываемо. И даже если бы в Одессе появилась улица Бандеры, а на месте Пушкина встала бы перед мэрией конная статуя Шухевича, финал Труханова был бы тем же самым. Чужой он для Киева и Львова! Просто чужой, не свой.

    Такая же судьба ждёт и Александра Вилкула в Кривом Роге. Тот в своё время тоже боролся с бандеровцами, даже советские песни на вокзале исполнял перед телекамерами, а потом возглавил территориальную оборону. Но и под него аппарат Зеленского ведёт глубокий подкоп.

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится. 

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации