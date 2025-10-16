Любое заигрывание с украинским национализмом, а тем более желание с ним договориться, рано или поздно приводит к потере места в жизни, а иногда и самой жизни. Похоже, смещённый мэр Одессы Геннадий Труханов это простое правило не усвоил.

14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении нескольких человек, в том числе и городского голову Одессы Геннадия Труханова, украинского гражданства, что автоматически исключает право занимать пост.

Зеленский объяснил: «Одесса заслуживает более сильную защиту и поддержку… В ней слишком много вопросов безопасности, которые слишком долго оставались без должных ответов». Ранее он недвусмысленно намекал на то, что поручил рассмотреть вопрос о создании в городе военной (а не гражданской) администрации.

Основанием для такого шага стал якобы найденный СБУ российский паспорт Труханова – правда, с фото другого человека, но кого на Украине сейчас волнуют такие мелочи. Впрочем, по части подложных доказательств СБУ впереди планеты всей, и это следует усвоить всем, кто считает мнение этой конторы аргументом.

И легитимность Труханова не была бесконечной: в этом октябре должны были бы состояться выборы мэров и местных советов, но не состоятся, как и все прочие выборы на Украине. Так что уже в ноябре на территории, подконтрольной Зеленскому, не останется ни одной ветви власти с неистекшим сроком годности. Идея апробировать создание военной администрации вместо гражданской пришлась очень кстати – скоро любое кадровое решение Киева невозможно станет критиковать как «превышение полномочий» или «свержение законно избранной власти».

Является ли Труханов пророссийским, чтобы вот прямо сейчас его снимать с поста? Если и являлся, то очень давно – уж точно не при Зеленском и даже не при Порошенко. В сети нетрудно найти его фото и с георгиевской ленточкой, и на мероприятиях, связанных с общерусской историей – и вообще он формально русский человек.

Зато потом – он ничего не сделал, чтобы остановить глумление над жертвами 2 мая и отстраненно наблюдал, как в русский город Одессу проникает бандеровская зараза. Но он вполне органично врос в роль обезьяны, демонстрируемой «расово-правильным», а одесский зоопарк в других представителях этого вида не сильно нуждается.

В Одессе есть не только «профессиональные русские» на службе политического украинства, но и профессиональные евреи, вроде Бориса Херсонского, Яши Гоппа и примкнувшего к ним бывшего русского филолога Олега Филимонова из одесской команды КВН. Тот высказался о трагедии в родном городе 2 мая 2014 года так: «Горстка отщепенцев ходила по Куликову полю, размахивала чужими флагами. Там были какие-то люди из Приднестровья, засланные казачки, которые залезли на крышу Дома профсоюзов. Как бы это событие ни подавалось пропагандистскими СМИ, мы должны понимать, что 2 мая 2014 года – день, спасший страну».

В общем, как писал покойный одесский публицист Игорь Плисюк, «Ведь, как говорят у нас в Одессе: «Вчерашняя хохма уже не хохма». И то, что смешило жителей Тамбова или Рязани как «одесская экзотика», изрядно поднадоело. Я тихо молчу за Одессу – здесь все эти «джентльменские штучки» с самого начала воспринимались не без иронии. Как лежалый товарец для приезжих».

Что же касается Труханова, то он – просто одессит, который очень хотел и договориться с киевской властью, и сохранить остатки лица перед избирателями. Показать своим землякам, что он пал, конечно, но не настолько низко, как многие. Да, он сохранял до последнего памятники Пушкину и Воронцову, не содействовал, в отличие от своего черкасского коллеги, рейдерским захватам храмов УПЦ и ещё много чем «провинился» перед теми, кто хотел бы Одессу перекодировать до конца, а её жителей или убить и изгнать, или заставить стать эталонными украинцами, как в Коломые или Збараже. Да и к тому же непосредственные свои мэрские обязанности выполнял куда лучше, чем Садовой во Львове или Анушкевичус в Ивано-Франковске.

Но есть один маленький «нюанс». Эти столпы украинского самоуправления живут в Галиции, и там от расово-неправильного польского и еврейского населения избавились задолго до их избрания, а беженцы из восточных областей скоро уедут или домой, или на Запад, нужно только немного подождать и создать для них невыносимые условия – высокая арендная плата за жильё и «языковые патрули» в этом помогут.

Похожие условия создали в Одессе и для её жителей, и для самого Труханова. Он вертелся, как мог и насколько мог – подкармливал одних штурмовиков против других, санкционировал и обеспечил демонтаж памятника Екатерине Великой и основателям города, поучаствовал в переименовании улиц и уничтожении мемориальных досок. Но «арийцам» этого мало, ведь для них он прежде всего – капитан запаса Советской Армии. А это – несмываемо. И даже если бы в Одессе появилась улица Бандеры, а на месте Пушкина встала бы перед мэрией конная статуя Шухевича, финал Труханова был бы тем же самым. Чужой он для Киева и Львова! Просто чужой, не свой.

Такая же судьба ждёт и Александра Вилкула в Кривом Роге. Тот в своё время тоже боролся с бандеровцами, даже советские песни на вокзале исполнял перед телекамерами, а потом возглавил территориальную оборону. Но и под него аппарат Зеленского ведёт глубокий подкоп.

Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.