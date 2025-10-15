  • Новость часаНа границе Афганистана и Пакистана возобновились тяжелые бои
    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    15 октября 2025, 08:20 • В мире

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Василий Стоякин

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном?

    14 октября (символично: ранее на Украине это был праздничный день защитников Украины в лице террористов из УПА* (ОУН*-УПА запрещены в России как экстремистские) и бандитов из Запорожской Сечи – сейчас, в связи с «реформой календаря», он перенесен на 1 октября) бывший президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Также под каток попали российский политик Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

    Учитывая, что дискуссия вокруг российского гражданства Труханова продолжается более десятилетия (первый раз он был обвинен в наличии российского гражданства в 2015 году – об этом заявил его конкурент на выборах мэра Эдуард Гурвиц), возникает вопрос: а почему именно сейчас-то?

    Возьмем на себя смелость утверждать, что этот факт связан с двумя другими. Во-первых, прямой атакой Зеленского на мэра Киева Виталия Кличко, а во-вторых, угрозами президента США Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона.

    Теперь по порядку. Сначала относительно гражданства Труханова.

    Начнем с того, что Труханов врет, утверждая, что у него никогда не было российского гражданства. Первый раз он его получил в 1992 году по «нулевому варианту» как житель России – проходил воинскую службу в Северо-Кавказском военном округе. Затем он почему-то получал его вторично – в 2003 году. Так или иначе, но в 2017 году Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о выдаче паспорта гражданина РФ Труханову Геннадию Леонидовичу является незаконным, а сам паспорт аннулируется.

    Ст. 4 Конституции Украины гласит: «на Украине существует единое гражданство». Ст. 19 закона о гражданстве Украины: «основаниями для потери гражданства Украины являются: 1) добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства».

    Естественно, что городской голова (мэр) не может быть гражданином другого государства. Норма эта настолько самоочевидна, что в законодательстве даже не рассматривается – в ст. 224 Избирательного кодекса только упомянуто, что кандидат обязан предъявить соответствующие документы.

    Человек может отказаться от гражданства в рамках установленной процедуры, последним этапом которой является принятие указа президента Украины. Тут, конечно, можно надуть щеки и сказать, что Зеленский уже не президент… но мы не будем этого делать. Достаточно того, что сам Труханов считает его президентом.

    Труханов заявил, что обратится в суд. Даже если решение суда будет компромиссным, восстановить Труханова на посту мэра он не сможет. Тем более что в городе уже создана военно-гражданская администрация.

    Причина атаки на Труханова тоже известна – «кавалерийская атака» Зеленского на местное самоуправление в 2019-2020 годах провалилась. После сокрушительного поражения на парламентских выборах 2019 года региональные элиты собрались с силами и дали решительный бой «Слуге народа» на местных выборах, в большинстве случаев отбив атаку – в Одессе представитель президентской партии даже во второй тур не вышел.

    Ну а потом дело пришлось иметь уже не с Трухановым, а с теневыми хозяевами Одессы вроде Вадима Альперина и Александра Жукова (отца бывшей жены Романа Абрамовича – того самого, который активно участвовал в переговорном процессе вокруг Украины).

    Зеленский не оставлял попыток свалить неподконтрольных ему мэров вроде Труханова, Кличко и других. Речь ведь шла о контроле над огромными ресурсами, на которые имеют влияние оппозиционные мэры. В случае выборов работать они будут не на Зеленского.

    Но даже после февраля 2022 года возможностей у него не хватало, а угроза выборов в случае прекращения боевых действий над ним висит (вот и Юлия Тимошенко недавно опять заявила о скором завершении конфликта). Нет, конечно, он может от выборов отказаться – просто взять и не проводить, но надо ведь это как-то легитимизировать…

    Сейчас это делается автоматически за счет военного положения – но потому-то его придется отменять под давлением западных союзников. Помните, как было с его предшественником Петром Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), который устроил «керченский инцидент» и попытался сорвать выборы при помощи введения военного положения? Ему сразу же указали его место.

    И вот тут-то пора вспомнить про «дикие танцы» Трампа и Макрона. Подробности мы, наверное, никогда не узнаем, но у нас есть все основания предполагать, что дело как раз в Украине (в данном случае именно «в», а не «на»).

    В начале всех этих своих усилий, связанных с Украиной, Трамп воображал себя равноудаленным миротворцем, который мягко принуждает стороны к компромиссу. И тут, после нескольких маневров, каждый из которых был для него в принципе удачен, он внезапно оказался в положении непосредственного участника конфликта, более того – его разжигателя. Ведь «Томагавки» – стратегическое оружие, управлять им могут только американцы.

    В общем, европейская коалиция «сделала» любителя сделок… Даже не сказать, что как-то нечестно. Теперь он в ярости. Макрон, как один из «ястребов», попался под руку. Посмотрим, как будет проходить его встреча с подлинным победителем в этой кампании против США – Зеленским.

    Так вот, Зеленский сейчас действительно победитель (самого Трампа!) и у него появился коридор возможностей быстренько выстроить страну под себя. В частности – сбить с позиций оппозиционных мэров. Он и воспользовался моментом. В случае с Трухановым подвернулась старая история с гражданством, что будет с Кличко и другими персонажами – посмотрим. Самое главное, что если США и ЕС и раньше-то не особенно настаивали на том, чтобы на Украине соблюдались демократические нормы, то сейчас Зеленскому никто слова не скажет.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

