    Миру в Газе отмерили недолгий срок
    Sohu: Российская ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире
    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства
    Глава СПЧ Фадеев предложил доработать стандарт автомобильных номеров
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства
    Лауреат Нобелевской премии по экономике дал связанный с США и Китаем совет Европе
    Силуанов: Увеличение налога на роскошь больших денег не даст
    Трамп: Путин и Уиткоф пять часов говорили об интересных вещах
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 19:23 • Новости дня

    Медведев: Поставка ракет Tomahawk Киеву может плохо кончиться для Трампа

    Медведев заявил о прямой ответственности США при пуске ракет Tomahawk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потенциальная передача ракет Tomahawk («Томагавк») на Украину может обернуться серьезными последствиями для Соединенных Штатов, предупредил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Он подчеркнул, что запуск таких ракет будет осуществлять не Киев, а именно Вашингтон, а значит, ответственность ляжет на США, передает РИА «Новости».

    «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» – написал Медведев в Max.

    По словам политика, возможная поставка ракет приведет к негативным последствиям для всех и прежде всего для президента США Дональда Трампа. Медведев обратил внимание, что Трамп ранее угрожал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, «то для него это плохо кончится». В ответ Медведев отметил, что поставка Tomahawk может обернуться проблемами именно для Трампа.

    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что использование ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    13 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    Политолог Лукьянов: Слова Трампа о «Томагавках» – часть закулисной игры

    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    13 октября 2025, 11:41 • Новости дня
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Передача ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву может «плохо кончиться», прежде всего для «бизнес-миротворца» Дональда Трампа и США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале угрозы Дональда Трампа поставить ракеты Tomahawk на Украину.

    По словам Медведева, Трамп вновь заявил, что если президент России не решит вопрос украинского конфликта, то «для него это плохо кончится». Политик отметил, что такие угрозы звучат уже не впервые.

    Медведев подчеркнул, что если речь идет о ракетах Tomahawk, то ситуация «может кончиться плохо для всех, и прежде всего – для самого Трампа»

    «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, запуск таких ракет будет рассматриваться как действие США, а не Киева.

    Медведев отметил, что надеется – это всего лишь очередная пустая угроза, вызванная затянувшимися переговорами. Он иронично сравнил такие заявления с угрозами о появлении американских атомных подлодок вблизи России.

    «Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о вероятной передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk американского производства.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США.

    Трамп уже однажды предупреждал бывшего президента России Медведева «следить за речью». Между Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    13 октября 2025, 03:15 • Новости дня
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    России «придется заплатить цену», если конфликт на Украине продолжится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном настрое и откажется сесть за стол переговоров, ей придется заплатить цену», – заявил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что Франция осуждает удары России по критической инфраструктуре на Украине. Макрон отметил, что Франция совместно с партнерами изучает возможность предоставления Украине дополнительной помощи для восстановления и защиты жизненно важных служб.

    Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он отметил, что на фоне возможного прорыва в переговорах по Газе конфликт на Украине «тоже должен закончиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о втором телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом за последние два дня. Трамп отметил важность настойчивости в мирных переговорах, приведя в пример ситуацию в Газе, и пообещал использовать этот подход для разрешения конфликта на Украине.

    13 октября 2025, 09:50 • Новости дня
    ФСБ: «Исламское государство» и Украина планировали убить офицера Минобороны России
    ФСБ: «Исламское государство» и Украина планировали убить офицера Минобороны России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых при попытке совершения теракта, боевики по заданию украинских спецслужб собирались убить высокопоставленного офицера Минобороны.

    Преступление готовилось по заданию украинских спецслужб совместно с лидерами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Теракт планировалось осуществить общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства. По оценкам специалистов, зона сплошного поражения могла составить до 70 метров. Преступление собирались совершить в одном из густонаселенных районов Москвы.

    В результате операции были задержаны трое граждан России, которых подозревают в сокрытии следов готовившегося преступления, а также уроженец страны Центральной Азии, которого считают непосредственным исполнителем теракта.

    В сентябре ФСБ предотвратила покушение на сотрудника службы судебных приставов в Новосибирске, был задержал местный житель, он пытался поджечь дом.

    Также в прошлом месяце ФСБ задержала в ЛНР жителя региона, который по заданию украинских спецслужб собирался установить дистанционно управляемую бомбу под служебным автомобилем офицера Росгвардии.

    В октябре ФСБ задержала в Красноярском и Ставропольском краях боевиков, которые планировали взрывы на еврейских религиозных объектах с целью убийства людей.

    13 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Российские войска вошли в донецкий Димитров
    Российские войска вошли в донецкий Димитров
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в ходе наступления освободили населенный пункт Московское в Донецкой народной республике (ДНР), зашли в восточные районы населенного пункта Димитров и развивают наступление в его жилых кварталах, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Родинского, Василевки, Новопавловки, Торецкого, Удачного, Красноармейска, Ленино в ДНР, Ивановки и Филии в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом за сутки составили до 535 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили пять населенных пунктов. В частности, 8 октября они освободили Новогригоровку в Запорожской области. А за день до этого они освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области.

    13 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства

    В Госдуме рассказали о вступающих с ноября законах

    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала ноября текущего года россиян ожидает верификация сим-карт, новые требования к брокерам и автоматические проверки наследственных долгов.

    О ключевых изменениях в законодательстве, вступающих в силу в ноябре 2025 года, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, передает RT. До 1 ноября операторы мобильной связи должны завершить верификацию абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года, включая частных и корпоративных клиентов. Это направлено на борьбу с фиктивными номерами и защиту от мошенничества.

    Говырин пояснил: «По сути, это наводит порядок в учете сим-карт, чтобы исключить фиктивные номера и защитить пользователей от мошенничества».

    С 1 ноября производителей и поставщиков растительного масла и кормов для животных обяжут подавать сведения о товарах в систему маркировки «Честный знак». Закон направлен на предотвращение подделок и повышение безопасности продукции.

    С 5 ноября брокеры будут обязаны четко информировать инвесторов о потенциальных рисках и быстро реагировать на жалобы клиентов. Вводятся новые стандарты качества обслуживания на финансовом рынке.

    С 24 ноября нотариусы начнут автоматически уведомлять наследников о задолженностях умерших через единый реестр кредитных историй. Это позволит избежать неожиданных финансовых обязательств, связанных с наследством.

    Дополнительно с 1 ноября налоговые органы получат право взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке, сообщил депутат Игорь Антропенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов предложила существенно увеличить штрафы за неправильное обращение с животными для граждан, должностных и юридических лиц. Плановое повышение пенсий в ноябре 2025 года затронет граждан старше 80 лет, инвалидов первой группы и работников вредных производств. Председатель думского комитета Леонид Слуцкий сообщил, что Россия и КНДР вскоре запустят совместные заседания комитетов по международным делам.

    13 октября 2025, 05:17 • Новости дня
    Мэр Одессы Труханов сообщил о возможном лишении гражданства Украины 13 октября
    Мэр Одессы Труханов сообщил о возможном лишении гражданства Украины 13 октября
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что 13 октября на президентской комиссии рассмотрят вопрос о лишении его гражданства Украины.

    «На президентской комиссии, которая рассматривает вопросы гражданства, будет вынесен вопрос об избавлении меня от украинского гражданства из-за якобы наличия российского», – приводит слова Труханова «Российская газета».

    Он заявил, что «готовится очередная провокация». Труханов отметил, что за последние десять лет украинские органы власти неоднократно направляли запросы в российское консульство, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие у него гражданства России. Консульство, по словам мэра, каждый раз отвечало, что он не является гражданином России.

    Он также прокомментировал фотографии российского паспорта, которые расходятся по сети, назвав их подделкой. Мэр обратил внимание на дату выдачи паспорта – 15 декабря 2015 года – и заявил, что в этот день находился в Одессе.

    Труханов добавил, что подозревает, кто стоит за провокацией, но решил не раскрывать имя этого человека. Мэр попросил Владимира Зеленского лично проверить его документы и разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Труханов действительно был гражданином России, хоть и отрицал это. Однако в 2017 году Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о выдаче ему паспорта является незаконным и сам паспорт аннулируется. В 2023 году Труханова уже арестовывали по подозрению в неправомерном обращении с бюджетными средствами.

    13 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму

    Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки БПЛА

    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки беспилотника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание», – сообщил Аксенов в Telegram.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия. Кроме того, Аксенов сообщил, что «силами ПВО сбито более 20 беспилотников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО с 20.15 до 23.00 мск уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, в том числе Крымом, и акваториями Азовского и Черного морей.

    Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. ПВО также уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область с 12.00 до 15.00 мск.

    13 октября 2025, 17:09 • Новости дня
    Россия вернула моряка после трех лет заключения на Украине

    Москалькова: Россия вернула моряка Елетина после трех лет заключения на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла встреча освобожденного после трех лет заключения на Украине моряка Дениса Елетина с его семьей, организованная правозащитниками.

    Возвращение Елетина, который работал старшим помощником на судне Comet под флагом Либерии, стало возможным благодаря участию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, передает РИА «Новости». Мужчина был единственным россиянином на борту и оказался в порту Одессы после начала спецоперации.

    В июле 2022 года сотрудники СБУ задержали Елетина по подозрению в «призывах к изменению границ Украины». Его приговорили к трем годам лишения свободы. После завершения срока, при поддержке Москальковой, моряка обменяли и вернули в Россию.

    В понедельник в Доме прав человека в Москве состоялась его встреча с женой и сыном. «Три года с лишним Россия боролась за освобождение Дениса. Абсолютно несправедливое задержание, нечестное, незаконное удержание нашего гражданина на территории Украины, моряка, который выполнял свой долг и ничего плохого не сделал», – заявила Москалькова на встрече.

    Уполномоченный отметила, что для возвращения Елетина она обращалась в международные правозащитные организации, к Верховному комиссару ООН по правам человека, папе римскому и вела диалог с омбудсменом Верховной Рады Украины.

    В сентябре Москалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины. Ранее она обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

    13 октября 2025, 12:14 • Новости дня
    Эксперты: ЦБ надо поучиться проведению голосований

    Эксперты предложили ЦБ способ выбрать символ новых 500 рублей

    Эксперты: ЦБ надо поучиться проведению голосований
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    «Выпустите две разные банкноты – одну с Эльбрусом, другую с видами Грозного – и закройте эту тему», – так в экспертном сообществе прокомментировали решение ЦБ отменить голосование по дизайну купюры в 500 рублей из-за попыток техническими способами повлиять на результаты. По мнению политологов, к нынешней ситуации привело то, что регулятор не ознакомился с успешным опытом проведения голосования.

    «История с голосованием за изображение на пятисотрублевке в очередной раз демонстрирует, что у нас нет никакого единства институций», – написал политолог Александр Сайгин в своем Telegram-канале. В качестве примера образцового и продуманного голосования он привел выбор молодежной столицы. «Во-первых, регион не имеет права голосовать сам за себя. Во-вторых, голосование только через «Госуслуги», – уточнил эксперт. По его мнению, пиар-блоку ЦБ следовало изучить этот опыт.

    «Кейс с 500-рублевыми купюрами довольно показателен», – соглашается Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика». «Когда в условиях наличия невысказанных, невскрытых, но существующих противоречий любой – даже самый смехотворный – вопрос может оказаться политическим и сильно заряженным. В обычной жизни для выпуска пара у чайника есть носик, но из-за его блокировки возникают казусы», – написал он Telegram-канале.

    «Столько лишнего шума из-за бумажной купюры в стране, где 87% расчетов безналичные. Говорю же, наличные – зло. Только безнал, только цифра!», – подчеркнул в свою очередь депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.

    Политолог Марат Баширов выступил с деловым предложением к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. «Выпустите две разные банкноты – одну с Эльбрусом, другую с видами Грозного – и закройте эту тему. Не надо никакого нового голосования», – считает политолог.

    Ранее Центробанк отменил голосование по символам для новой купюры номиналом 500 рублей. «Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – заявил регулятор.

    ЦБ сообщил, что проанализирует результаты голосования и предложит новые условия, «которые исключат возможность недобросовестных действий». Новые даты проведения будут объявлены позже, а список предложенных символов останется без изменений.

    Решение Банка России было воспринято властями Чечни как «победа». «Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный Лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит», – отметил министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

    Ранее он обвинял ЦБ в том, что регулятор меняет условия голосования и закрывает площадки, где Чечня «набирает обороты». По его словам, Центробанк изначально объявил, что голосовать можно через почту, «Госуслуги», а также Одноклассники и «ВКонтакте», но потом оставил возможность подтверждения голоса только через портал «Госуслуг».

    Напомним, онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. По данным на вечер воскресенья, среди символов для лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея (1,216 млн голосов), а для оборотной стороны – гора Эльбрус (1,270 млн голосов) и Грозный-сити (1,075 млн голосов), передает «Интерфакс».

    13 октября 2025, 18:22 • Новости дня
    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    Губернатор Цыбульский: В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
    @ Tsybulskiy_A

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месторождении имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области найден уникальный алмаз весом 340 карат, сообщил глава региона Александр Цыбульский.

    По словам губернатора, это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает компания «АГД Даймондс».

    «Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», – написал он в своем Telegram-канале.

    Цыбульский отметил, что камень отличается не только внушительными размерами, но и исключительным качеством, что придает ему особую ценность на рынке. В природных условиях доля таких кристаллов составляет не более двух процентов от общего числа алмазов.

    В мае в Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета, масса которого составила 468,3 карата, а размеры достигли 56 на 54 на 22 миллиметра.

    12 октября 2025, 22:40 • Новости дня
    Дети пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область
    Дети пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ударов украинских дронов пострадали три человека, в том числе двое десятилетних мальчиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Шебекине после взрыва дрона у многоквартирного дома пострадали два мальчика. Один ребенок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его доставили в больницу родители. Второго мальчика с баротравмой привезли бойцы самообороны. В Грайвороне рядом с многоквартирным домом взорвался FPV-дрон. Мужчина, получивший осколочные ранения шеи, груди и ног, самостоятельно обратился в больницу.

    Позже губернатор сообщил, что Шебекино вновь атаковали FPV-дроны. По предварительной информации, обошлось без новых пострадавших. Один дрон повредил остекление и фасад двух квартир, второй вызвал возгорание автомобиля, которое удалось ликвидировать местным жителям. Еще у одной машины повреждены стекла и кузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ракитянском районе Белгородской области беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. В результате атаки пострадали двое мужчин.

    13 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Захарова назвала нацизмом действия Латвии против россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия Латвии, которая обязала граждан России, не подтвердивших знание латышского языка, покинуть страну.

    Дипломат осудила инициативу латвийских властей, потребовавших от россиян, не знающих латышский, покинуть территорию страны, передает РИА «Новости».

    «Нацизм», – заявила Захарова.

    Ранее директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что Латвия собирается депортировать более 800 россиян, нарушивших правила миграционного законодательства.

    В июле власти Латвии отказались продлить вид на жительство 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову из-за его отказа заполнять «анкету лояльности».

    МИД России отмечал «запредельный уровень» русофобии в политике властей Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

    13 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Экс-замглавы УФСИН Петербурга получил 20 лет за растрату средств на СИЗО «Кресты»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший заместитель главы УФСИН в Петербурге Сергей Мойсеенко получил длительный срок заключения за хищение миллионов рублей, предназначенных для строительства СИЗО «Кресты».

    Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор Сергею Мойсеенко, признанному виновным в растрате, передает объединенная пресс-служба судов города, которую цитирует РИА «Новости».

    Экс-замглавы УФСИН уже был осужден за подстрекательство к убийству Игоря Чернова и коррупцию.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима с лишением специального звания «полковник внутренней службы», сообщила пресс-служба.

    Следствие установило, что в 2015-2016 годах Мойсеенко вступил в преступный сговор с Кудриным. Они организовали растрату бюджетных средств, вверенных Мойсеенко для строительства СИЗО «Кресты».

    Фигуранты, подключив Чернова, организовали составление и подписание ложных документов. Эти бумаги подтверждали якобы поставку АО «ГСК» оборудования, включая коммуникаторы и источники бесперебойного питания, на сумму не менее семи миллионов рублей.

    На основании недостоверных сведений деньги были перечислены, однако оборудование так и не поставили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы отправил под стражу до декабря руководителя управления ФССП по Курганской области Ирину Уварову, которую обвиняют в растрате.

    Басманный суд Москвы также удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО Сергея Сырова, замдиректора телеканала «Санкт-Петербург», в рамках дела о хищении денег агентства по телевидению и радиовещанию.

    Депутат Татьяна Бондаренко участвовала в обналичивании и присвоении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

