Как арест мэра Одессы связан с глобальным интересом России

Уголовное преследование мэра Одессы Геннадия Труханова совпало с переговорами о продлении зерновой сделки

Переговоры о судьбе зерновой сделки, многомиллиардная торговля России, боевые действия, бизнес Романа Абрамовича, семья его бывшей жены и работа американской агентуры на Украине. Все эти обстоятельства оказались тесно переплетены в одном, на первый взгляд, мелком событии – аресте мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Мы таки всегда знаем как, но не всегда – шо», – сказал старый мудрый одессит по имени, допустим, дядя Миша. Эта одесская мудрость как нельзя лучше подходит к факту ареста мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о растрате более 92 млн гривен (194,6 млн рублей) при покупке административного здания обанкротившегося завода «Краян».

Следствие полагает, что в 2016 году Одесский горсовет приобрел здание по завышенной цене, а разницу пытались вывести через фиктивное предприятие. Следствие проводило НАБУ, представление делала САП, а решение принимал ВАКС. Эти буквосочетания мы вам объясним немного позже.

Бывший лидер отрасли, Одесский завод тяжелого краностроения им. Январского восстания разорился еще в 2007 году, покупка же пресловутого админздания относится к 2016 году. По утверждению украинского журналиста и политика Сергея Лещенко, Труханов провернул эту аферу в интересах Александра Турчинова, бывшего тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Само по себе привлечение Труханова к делу «Краяна» вызывает вежливое недоумение в силу несерьезности повода. В портовом городе в принципе есть чем прибарахлиться, особенно если учесть, что Труханов является партнером проживающих в Лондоне теневых хозяев города – Владимира Галантерника и Александра Жукова. Последний является владельцем компании «Евротерминал» – монополиста по оказанию логистических услуг в Одесском морском торговом порту. Впрочем, как раз присутствие интереса этих персонажей исключает привлечение к ответственности Труханова по делам более перспективным и денежным.

Но тут есть еще одно обстоятельство.

Гражданин России?

13 сентября 2017 года Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о выдаче паспорта гражданина РФ Труханову Геннадию Леонидовичу является незаконным и сам паспорт аннулируется. При этом совершенно точно известно, что Труханов ввел суд в заблуждение относительно того, что он никогда не был гражданином России – по сообщениям украинских СМИ, он является владельцем нескольких компаний именно как гражданин России.



По официальным ответам российских компетентных органов украинским журналистам, первый свой паспорт он получил в 2002 году в Дагестане (до 1992 года капитан Труханов служил в российской армии в Северо-Кавказском военном округе, соответственно, там имеются документы, подтверждающие его проживание в РФ на момент распада СССР), второй – в 2003-м в Сергиевом Посаде. Видимо, там же он получал загранпаспорт. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

Дело прошлое? Оно как бы да (хотя в ст. 22 закона № 62-ФЗ, в которой перечисляются основания отмены решений по вопросам гражданства РФ, об аннулировании паспорта ничего не сказано), но как бы нет. Дело в том, что информация о наличии паспорта была опубликована в 2016 году, от паспорта он отказался в 2017-м, но мэром Одессы-то он был избран в 2014 году…

На Украине существует единое гражданство. Из этого следует:

1) получение гражданства другого государства является основанием для аннулирования гражданства Украины (осуществляется президентским указом);

2) гражданин другого государства не может быть мэром города (даже Одессы);

3) все решения незаконно избранного мэра – незаконны.

При Петре Порошенко никто не озаботился принять решение хоть по одному из этих пунктов. Никто не озаботился принять решение хотя бы по последнему пункту после того, как Порошенко перестал быть президентом.

А ведь причем тут «Краян»? Бери любое решение мэра Труханова в промежутке как минимум с 2014 по 2017 год и клепай уголовное дело… Нет. Ничего не делалось тогда, ничего не делается и сейчас. Всех все устраивает.

Небольшая коррупция с политическим подтекстом



Впрочем, Бог с ним, с гражданством. Вернемся к моментам более интересным. Мы в связи с делом «Краяна» упоминали Турчинова – он сейчас одна из центральных фигур команды Петра Порошенко. Порошенко все еще остается одним из наиболее рейтинговых политиков Украины. Его партия имеет почти стопроцентные шансы попасть в парламент на выборах 29 октября этого года (состоятся ли они именно в этом году – непонятно), а сам он имеет шансы занять второе место на выборах президента Украины 31 марта следующего года.

Если уж мы заговорили о выборах, то имеет смысл вспомнить о том, что на местных выборах 2020 года региональные элиты, придя в себя после унизительного поражения 2019 года, организовались и дали дружный отпор «Слугам народа». Соответственно, есть риск, что на выборах 2023 года (пройдут ли они штатно или их совместят с президентскими) «Слуга народа» или конструируемый вместо нее «Военный блок Зеленского» потеряет часть мест в мажоритарных округах. И тогда дело Труханова является частью кампании давления на региональные элиты, наряду с делом Корбана и делом Мамая.

Еще один интересный момент – вот эти все САП, ВАКС и прочие НАБУ (не путать с одноименной планетой из «Звездных войн»). Это организации, к Украине вообще никакого отношения не имеющие. Соответственно, им не писано решение Малиновского райсуда Одессы, который по делу «Краяна» Труханова уже оправдал…

НАБУ – Национальное антикоррупционное бюро, САП – Специализированная антикоррупционная прокуратура, ВАКС – Высший антикоррупционный суд. Они созданы США для контроля над украинской элитой и действуют в интересах Вашингтона, но чаще – в собственных коррупционных интересах (количество доведенных до приговора дел ничтожно).

Собственно, именно последний пункт является наиболее очевидным – вашингтонские агенты решили стрясти немножко денег с Труханова. Именно с Труханова – сумму залога (13 млн гривен) он и сам потянет. А его партнеров «сыщики» не боятся – у них своя авторитетная «крыша» есть.

При этом «антикоррупционеры» могут сшибить денег и с офиса президента – если, конечно, в деле всплывет имя Турчинова и/или если будут существенно ослаблены позиции Труханова в городе. Впрочем, это маловероятно…

В общем, небольшая коррупция с политическим подтекстом. Мы ничего не забыли? Забыли…

Глобальные интересы

Итак – заезд крупнотоннажного транспорта в Одесский порт контролирует Александр Жуков. С каждой фуры и каждого вагона – 16,7 доллара (мы встречали разные оценки, но пусть будет эта – ее приводит одесский журналист и писатель Сева Непогодин). На 22 октября прошлого года в рамках зерновой сделки из украинских портов было вывезено 8,3 млн тонн продовольствия. Допустим, это были стандартные 60-тонные хопперы (на самом деле нет – в сезон перед терминалами выстраиваются многокилометровые очереди грузовиков, которые поднимают втрое меньше, а платят столько же). В этом случае логистика по тарифам ОМТП будет стоить свыше 23 млн долларов.

У Александра Жукова есть дочь Дарья – широко известная в России женщина, дизайнер, модельер, создатель музея «Гараж»… Бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича, мать его сына Аарона и дочери Леи. Они расстались в 2017 году, но 20 декабря прошлого года Абрамович присутствовал на бар-мицве Аарона в Иерусалиме. Любящий дедушка Аарона, как легко понять, является одним из непосредственных выгодоприобретателей зерновой сделки. Вы же не думаете, что Абрамович дарил айфоны эвакуированным из Мариуполя «азовцам» из бескорыстной любви к Бандере и Гитлеру?

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А теперь широкими мазками рисуем батальное полотно.

5 мая (то есть прямо сегодня, в пятницу) начинаются переговоры по зерновой сделке, которая стоит миллиарды (а в них «зашиты» несколько десятков миллионов тестя Абрамовича – мелочь). А ведь зерновая сделка – один из элементов глобальных интересов России, дело, в которое включено руководство ООН. Зерновая сделка поддерживает экспорт одного из главных товаров России – зерна (по крайней мере, должна поддерживать). И так или иначе влияет в том числе на ход боевых действий (удары по порту Одессы Россия не наносит).

И вот буквально накануне переговоров американские агенты на Украине арестовывают Труханова, тесно связанного с Жуковым. Как вы понимаете, для фигур такого масштаба, как Абрамович или даже Жуков, дело Труханова – мышиная возня. Но!

Добавьте сюда удар беспилотниками по Севастополю, который сам по себе ставит под вопрос продление сделки. Добавьте сюда удар по Кремлю.

Вам не кажется, что кто-то влиятельный хочет выбить из зерновой сделки Жукова и Абрамовича? Это случится, если поток зернового экспорта Украины через морские порты будет остановлен и пойдет как до сделки – по железной дороге. Что, кстати, дороже.

Может быть это просто бизнес и ничего личного, но срыв сделки – это еще и большая политика. И она ведет к эскалации боевых действий в условиях, когда Киев раз за разом переносит дату контрнаступления. Мы, конечно, верим Зеленскому, который говорит, что удар по Кремлю наносила не Украина, и верим США, которые говорят, что удар наносила Украина, но не поставила Вашингтон в известность. Или не верим?

Судя по публикациям западных СМИ, от Зеленского ждут контрнаступления, улучшений позиций Украины и начала переговоров с Россией. А одним из модераторов этих переговоров является Абрамович, чей тесть, кажется, в прекращении боевых действий не очень заинтересован, а заинтересован в зерновой сделке.

А ведь казалось бы – мелкая попытка сшибить несколько миллионов гривен с одесского мэра…