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Новые военные округа станут ответом России на расширение НАТО

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Зеленский на информационном фронте приступил к тотальной войне

picture alliance/ТАСС
Зеленский обнародовал новый санкционный список, куда вошли почти 200 журналистов, деятелей культуры, ведущих Тelegram-каналов и иных лидеров мнений России и Украины. Наряду с противниками нынешних властей в Киеве, в списки попали и нейтральные лица вроде ведущей Ангелины Вовк или певца Юрия Лозы. В чем смысл этих санкций и удастся ли с их помощью Зеленскому нейтрализовать тех, кто доносит до украинцев альтернативную точку зрения? Подробности...
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Сербы разглядели в Европе третью мировую войну

С осени этого года боевые действия идут не только на периферии, но и на территории одной из сверхдержав Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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    Зеленский на информационном фронте приступил к тотальной войне

    		    18 января 2023, 08:50
    Фото: picture alliance/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Зеленский обнародовал новый санкционный список, куда вошли почти 200 журналистов, деятелей культуры, ведущих Тelegram-каналов и иных лидеров мнений России и Украины. Наряду с противниками нынешних властей в Киеве, в списки попали и нейтральные лица вроде ведущей Ангелины Вовк или певца Юрия Лозы. В чем смысл этих санкций и удастся ли с их помощью Зеленскому нейтрализовать тех, кто доносит до украинцев альтернативную точку зрения?

    Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 23/2023 ввел в действие принятое в воскресенье решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 198 россиян и украинцев. Санкции вводятся на 10 лет и, помимо прочего, предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград и другое.

    В список попали режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, гендиректор телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Юлия Барановская, а также ряд военкоров и деятелей культуры. Позднее представитель МИДа Мария Захарова выразила удивление тем, что в черный список включили телеведущую Ангелину Вовк, и предложила вместе с ней также запретить персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюшу и Степашку. Заметную долю в списке составляют граждане Украины, а также граждане России – выходцы с Украины.

    Бывший депутат Верховной рады трех созывов, участник ток-шоу на российском телевидении Спиридон Килинкаров тоже нашел свое имя в 23-м указе. «Как бывший депутат и бывший чиновник я обратил внимание на качество подготовки документа. Все подсанкционные «товарищи» выстроены в хаотическом порядке, информация о них зачастую не соответствует действительности. Меня там упомянули как «гражданина России», хотя я – гражданин Украины. Российского паспорта у меня никогда не было. Можете себе представить уровень работы секретариата Совета национальной безопасности?!» – говорит экс-депутат.

    «В список в первую очередь попали люди, представляющие угрозу для режима. И указ Зеленского я и рассматриваю как инструмент политической борьбы. Так что я доволен тем, что заслужил высокую оценку своей деятельности. Буду продолжать работать. Моя цель – формирование такого общественного мнения внутри самой Украины, которое позволит создать предпосылки для завершения конфликта и создания устойчивого мира, для восстановления добрососедских отношений и обеспечения полной безопасности для людей, живущих на этой территории», – подытожил экс-парламентарий.

    «Забавно, что президент Украины своим указом, по сути, присвоил Килинкарову гражданство другой страны»,

    – шутит по этому поводу бывший руководитель украинского филиала Института СНГ, украинский и российский историк Владимир Корнилов, который тоже оказался упомянут в указе.

    «Предыдущие черные списки хотя бы составлялись по алфавиту, пусть и по английскому, от «А до Z», – напоминает он. – Видно было, что над ними работает Макфол. Но в этот раз его склеили из разных других списков. Видно, что составляли наспех, с ошибками. Составили, видимо, по принципу – кого увидели недавно по телевизору, того и внесли. Туда попал политолог Василь Вакаров, который пытается в российском телеэфире отстаивать интересы Украины. И Сергей Станкевич, которого тоже трудно назвать «ястребом». Так что логики не ищите. Видимо, просто для отчетности решили набрать две сотни человек, включая даже Ангелину Вовк».

    «Я прочел список санкций, которые наложены на меня в числе других. Вот, запрещен вход в территориальные воды Украины на борту иностранных военных судов. Выходит, въезжать на иностранном танке или БМП можно?» – риторически спрашивает Корнилов.

    За сутки до публикации указа Зеленского руководитель его офиса Андрей Ермак провел беседу в видеоформате с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Макфолом. Как сообщал сайт президента Украины, обсуждался план работы Международной рабочей группы по санкциям против России, которую Ермак и Макфол возглавляют совместно. Участники разговора заявили о необходимости применения «ограничительных мер к российским пропагандистам и публичным деятелям».

    Как напоминает ТАСС, в предыдущий раз Зеленский 7 января ввел санкции против 117 человек, в том числе российских деятелей культуры, среди которых режиссер Никита Михалков и певец Филипп Киркоров. Многие блогеры тогда обратили внимание, что список из 117 фамилий составлен в соответствии с английским, а не украинским алфавитом.

    «Вся политика Зеленского базируется на пиаре, на контроле за информационным пространством, он ведет ментальную войну, – считает еще один фигурант нового списка, бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. – Упомянутые 198 человек мешают Зеленскому вести ее эффективно на территории самой Украины. Большинство из них – лидеры общественного мнения, занятые украинской повесткой».

    Указ № 23/2023 можно воспринимать как длинную жалобную книгу Зеленского, бывшего телеведущего, на своих удачливых конкурентов. Многие из них – выходцы с Украины, их мнение хорошо слышно на территории, которую все еще контролирует Киев, убежден Мирошник. «Эти люди годами разъясняли, что на самом деле происходит в республике, и естественно стали чуть ли не личными врагами президента. Вот он и попытался до них дотянуться. Наивный подход. Скажем, я уже восемь лет нахожусь в розыске украинского МВД и мне пророчат 15–20 лет тюрьмы. Поэтому мне абсолютно все равно, какие «страшилки» упоминаются в указе. У меня были награды – я был заслуженным журналистом Украины. Теперь Зеленский лишает меня этой награды. Ну так я мысленно давно с ней и так попрощался», – признается бывший посол ЛНР.

    В черном списке Зеленского оказался и создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. «Власти в Киеве пошли по пути наименьшего сопротивления. Предыдущий инструмент психологического давления под названием сайт «Миротворец» перестал работать, когда туда попытались включить Илона Маска и других деятелей, которые хоть как-то подвергают сомнению необходимость помощи Украине», – сказал Звинчук газете ВЗГЛЯД. «Понятно, что выбирали по принципу левой пятки, – иронизирует он. – Блогеры Владлен Татарский, Борис Рожин и ваш покорный слуга соседствуют с певцом Юрием Лозой. Смешно. Но, видимо, в Киеве считают, что любой, кто на фоне СВО выступает не на стороне Украины, достоин «остракизма».

    Звинчук не исключает, что теперь попадет и под санкции Евросоюза и США. «Только какой в этом смысл? Мы хоть и именитые «инфлюенсеры», но нас могут внести в такой черный список исключительно хохмы ради. У нас нет никаких активов на территории Украины, Евросоюза или США. Никакого психологического давления на нас такое «наказание» не окажет. Это просто попытка пиара за наш счет», – уверен собеседник. Поэтому указ Зеленского он воспринимает как повод для гордости: «Мы с супругой открыли по этому случаю бутылку игристого».

    Некоторые люди в списке представляют угрозу просто тем, что они хорошо поют по-русски и вызывают желание у части жителей Украины ассоциироваться с Россией, а не с Украиной, предположил публицист Егор Холмогоров (также упомянут в указе № 23).

    «Неудивительно, что новые санкции были подписаны именно сейчас. ВСУ потерпели поражение в Соледаре, и Зеленскому нужно как-то отвлечь внимание от того, что происходит на фронте. При следующей крупной неудаче на линии боевого соприкосновения мы увидим новый пакет рестрикций», – предлагает другую версию журналистка Диана Панченко, одна из немногих граждан Украины, упомянутых в злополучном указе. По мнению Панченко, в общественном мнении Украины уже сформировался запрос на правду, которую мы теперь «обязаны донести».

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