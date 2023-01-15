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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Население Украины ослепло от оптимизма

Большинство украинцев считают конфликт с Россией своей платой ЕС за вступление Максим Никитин/ТАСС
Согласно заявлениям из Верховной рады, переговоры об «ускоренном» вступлении Украины в ЕС перенесены с осени 2023 года на весну. Параллельно социологи выяснили: украинцы до смешного единодушны во мнении, что станут гражданами Евросоюза в самое ближайшее время. Но это далеко не самая безумная вещь их тех, в которые они верят. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...
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Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться. Подробности...
Обсуждение: 81 комментарий

Немцы изголодались по правде

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Немецкие танки на земле Украины

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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Население Украины ослепло от оптимизма

    Большинство украинцев считают конфликт с Россией своей платой ЕС за вступление
    		   15 января 2023, 10:26
    Фото: Максим Никитин/ТАСС
    Текст: Василий Стоякин

    Согласно заявлениям из Верховной рады, переговоры об «ускоренном» вступлении Украины в ЕС перенесены с осени 2023 года на весну. Параллельно социологи выяснили: украинцы до смешного единодушны во мнении, что станут гражданами Евросоюза в самое ближайшее время. Но это далеко не самая безумная вещь их тех, в которые они верят.

    Среди официальных лиц в Киеве принято считать, что процесс «ускоренного вступления в ЕС» стартовал с заявления Владимира Зеленского от 28 февраля 2022 года, а после четырех месяцев активных переговоров Совет Евросоюза присвоил Украине высокое звание кандидата в члены.

    Еще полгода спустя в Евросоюзе решили выяснить, что думают на этот счет простые украинцы. Центр «Новая Европа» опубликовал результаты исследования, посвященного вопросам евроинтеграции Украины и проведенного «Іnfo Sapiens».

    Стоит уточнить, что это не фирма-однодневка, а контора с репутацией профессиональной. Но заказчиком исследования выступает Европейский Союз посредством фонда «Возрождение» (фонд Сороса). Заказчик обычно информирует исполнителя о желаемом результате прямо в заказе. Это, разумеется, не означает, что «Іnfo Sapiens» подделывал результаты. Однако украинцы дали именно те ответы, которые и ожидал получить заказчик. Случается. 

    Как именно образуются такие «случаи» видно по первому же вопросу опубликованной части исследования – «почему Украина получила статус кандидата на членство в ЕС?»

    Во-первых, это вопрос экспертный, обычному человеку нечего сказать по этому поводу. Во-вторых, у этого вопроса есть правильный ответ – Украина подала заявку и ее удовлетворили. Но среди полученных вариантов этого заведомо верного ответа как раз-таки нет.

    Порядка 29% опрошенных считают, что Киеву пошли навстречу «из-за агрессии России против Украины и благодаря проведенным реформам». Еще 26% называют в качестве возможных причин только «агрессию», а 10,5% только «осуществленные реформы».

    Наконец, 23,5% ответили - «из-за того, что Украина нужна ЕС».

    Несмотря на то, что и вопрос, и варианты ответов сформулированы, как говорил бывший харьковский губернатор Михаил Добкин, «немножечко по дебильному», отметим: большинство украинцев воспринимает предоставление статуса кандидата как некую благодарность» ЕС за конфликт с Россией.

    Соответственно, 62,5% полагают, что переговоры о вступлении нужно начинать немедленно, пока боевые действия не закончилась, а Запад в Украине не разочаровался.

    В том, что касается сроков вступления, большинство украинцев преисполнены оптимизма: 31% считают, что Украина станет членом ЕС в течение года или двух. Еще 27% отвечают – «как только закончится война» (это, кстати, подмена, ведь вопрос о сроках, а не условиях), а 24% планируют ждать 3-4 года.

    Только 3% опрошенных полагают, что Украина не вступит в ЕС никогда.

    Такая степень оптимизма удивлять не должна. Как ни парадоксально, украинцы вообще очень оптимистично смотрят на свое будущее с момента начала СВО. По данным ноябрьского опроса Социологической группы «Рейтинг», 82% уверены, что дела у страны идут в правильном направлении. 

    Это может показаться просто диким – неужели правильной кажется, например, жизнь без электричества. Но стоит вспомнить, что до этого украинцы восемь лет вели «войну с Россией», на которую Россия не явилась. А теперь в жизни наконец-то появились логика и хоть какая-то связь с пропагандой.

    Большинство опрошенных предсказуемо хорошо относятся к выполнению Украиной условий Евросоюза и к борьбе с коррупцией. Непонятно, отдают ли они себе отчёт в том, что, исходя из их же ответов, главным «условием ЕС» является военный конфликт с Россией.

    Более двух третей - 69% категорически возражают против того, чтобы вернуть «оккупированные Россией территории» за отказ от вступления в НАТО (чего Россия не предлагала и не предложит).

    Но вопрос об этом в принципе лишён смысла, поскольку абсолютное большинство (96% по тому же опросу «Рейтинга») верят в военную победу и, соответственно, исключают необходимость идти на какие-либо уступки.

    Также социологов и заказчиков интересовало отношение населения Украины к тем или иным зарубежным политикам. Опрос показал, что из лидеров иностранных государств украинцы больше всего доверяют президенту Польши Анджею Дуде (87%), президенту США Джо Байдену (79%) и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляейн (73%).

    Первое место польского президента убедительно подтверждается восторженным приёмом, который устроили ему недавно львовяне. Есть соблазн написать, что украинцы надеются опять стать холопами польских панов, но будем справедливы: Польша действительно очень активно помогает Киеву и в политическом, и в военном, и в гуманитарном отношении. 

    Больше всего украинцы не доверяют Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Си Цзиньпину, Виктору Орбану и Эммануэлю Макрону, который, видимо, слишком часто звонил Путину и слишком последовательно хотел прекратить конфликт через переговоры о мире. Теперь президент Франции явно хочет реабилитироваться за счет роль закоперщика поставок натовских танков в ВСУ, в случае Франции пока что т.н. «колесных». 

    При всех наших сомнениях относительно корректности заданных вопросов, итоги исследования выглядят довольно однозначно: украинское общество верит и военную в победу над Россией, и в скорое вступление в ЕС. Столкновение с реальностью обещает быть крайне болезненным.

    Впрочем, украинцы, видимо, все-таки подозревают, что их попытаются обмануть, поэтому и требуют начать переговоры с Брюсселем немедленно, пока скорая победа ВСУ еще не ставится им под вопрос.

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