Взгляд
24 июня, пятница  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
Разделы

Россия пробила коридор к Индийскому океану

Пакистанские порты могут стать для нас новыми торговыми воротами в Мировой океан Liu Tian/ZUMA/Global Look Press
Уже два месяца действует идущий через Афганистан автотранспортный коридор, по которому товары из океанских портов Пакистана попадают в Среднюю Азию – и далее в Россию. В ближайших планах – при участии РЖД проложить и железнодорожный путь, а также начать поставки угля в Пакистан. Насколько безопасны поставки по этому коридору и какие выгоды России и Южной Азии сулит новый торговый путь?  Подробности...
Перейти в раздел…

Развал США обещают начать с Техаса

Каждый пятый солдат армии США – техасец REUTERS/Richard Rodriguez
Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?  Подробности...
Перейти в раздел…

Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

Отношения между Киевом и Тбилиси из почти союзных превратились в антагонистические gov.ge
Евросоюз официально наделил Украину и Молдавию статусом кандидатов в члены ЕС, но отказал в том же самом Грузии, пообещав тяжелый разговор. Какое место в этом разговоре между Западом и Тбилиси занимает российская спецоперация на Украине с учетом, что сами грузинские власти винят в своей евронеудаче киевскую власть?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Америка начала беднеть

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы... Подробности...

Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев». Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Россия учит мир суверенитету

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Про СССР говорили, что он выиграл войну, но проиграл мир. Сегодня перед нами стоит задача начать выигрывать мир, не дожидаясь окончания военных действий. Время здесь имеет не меньшее значение, чем на линии огня. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Болгары сменили власть из-за России

«Страшная месть» Украины для Грузии

Блокада Калининграда: что делать

Перейти в раздел…

Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
Подробности...

Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
Подробности...

В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
  • Да

  • Нет
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех человек
    Боевики «Айдара» на заводе «Азот» заявили о готовности сдаться ФРС США признала неспособность контролировать цены на нефть и продукты Арестович признал сексуальные домогательства к женщинам в армии Украины СМИ: IKEA выразила намерение вернуться в Россию
    Пасечник назвал сроки полного окружения Лисичанска В МИД Литвы переложили ответственность за блокаду Калининграда на ЕС В Германии призвали население экономить газ Украину окончательно лишили «Евровидения»
    Боевики «Кракена» приготовились взорвать детскую горбольницу Харькова Разработчик объяснил смысл названия истребителя Checkmate Зеленский решил сделать высшее образование доступным только после армии Депутат объяснил запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки

    транзит через Литву


    Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России

    обширный инфаркт


    Врач рассказал, как можно было спасти Юру Шатунова

    нетолерантные правила


    На гей-параде в Варшаве запретили флаги России

    Видео

    демилитаризация Украины


    Куда российская армия двинется после Донбасса

    китайский опыт


    Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

    отряд «Дон»


    Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

    курсы валют


    Кому выгоден сильный рубль

    наступление в Донбассе


    Группировка ВСУ попала в котел по образцу Мариуполя

    победа здравого смысла


    Сергей Худиев: В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

    способы выживания


    Тимофей Бордачёв: У Казахстана нашлись свои слабости

    неизбежная победа


    Игорь Мальцев: После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

    на ваш взгляд


    Вы слушали песни «Ласкового мая»?

    Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

    Отношения между Киевом и Тбилиси из почти союзных превратились в антагонистические
    		   24 июня 2022, 08:40
    Фото: gov.ge
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Евросоюз официально наделил Украину и Молдавию статусом кандидатов в члены ЕС, но отказал в том же самом Грузии, пообещав тяжелый разговор. Какое место в этом разговоре между Западом и Тбилиси занимает российская спецоперация на Украине с учетом, что сами грузинские власти винят в своей евронеудаче киевскую власть?

    «Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», - написал в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель «с полей» саммита Евросоюза

    Евросовет, куда входят лидеры стран ЕС (иногда президент, иногда премьер), - это по вопросу евроинтеграции последняя инстанция. Ранее наделить Киев и Кишинев тавром «кандидат в члены» призвали Еврокомиссия, управляющая брюссельской бюрократией, и Европарламент.

    Была минимальная вероятность того, что в Евросовете власти какого-нибудь из еврогосударств заартачатся, тем более, что уже очень многие страны - от Эстонии до Италии успели заявить о том, что перспектива полноценного вступления в ЕС как минимум Украины все еще крайне далека. Но вето в итоге на стал накладывать даже венгерский евроскептик Виктор Орбан, у которого и с Киевом, и с Брюсселем отношения максимально прохладные

    Вместо этого Орбан настаивал, чтобы статус кандидата предоставили также Боснии и Герцеговине, потому что отношения с лидером местных сербов Милорадом Додиком у него, напротив, очень теплые. Но, в силу особо сложной политической ситуации в БиГ,  эта инициатива не прошла - как и инициатива наделить статусом кандидата Грузию, которую выдвинула сама Грузия.

    Тбилиси с Кишиневом подсуетились сразу после Киева, где увидели в спецоперации ВС РФ повод для принятия себя в ЕС по ускоренной процедуре. Если бы Киеву сказали «да», это искупило бы для президента Владимира Зеленского примерно всё: можно разрушить страну на 95% - вплоть до Львова, зато оставшиеся 5% реализуют свою «европейскою мечту».

    Она еще вчера казалась совершенно несбыточной - а Зеленский взял да справился! С помощью ВС РФ, разумеется.

    Но никакой «ускоренной процедуры» не существует - для вступления в Евросоюз кандидат должен соответствовать довольно строгим Копенгагенским критериям. Украина им еще очень и очень долго соответствовать не будет - и по сути ни для нее, ни для ЕС ничего сейчас не поменяется.     

    Вполне исчерпывающе на эту тему высказался премьер-министр Албании Эди Рама, а он знает, о чем говорит:

    «Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания - девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо, предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет».

    Кстати, все-таки ошибается: не 17, а 18 лет. А 17 лет - это у Турции, если считать со дня начала переговоров о вступлении (Украина до этого еще не дошла), а если со времени в целом одобренной заявки на кандидатство - 35 лет.

    Собственно, именно поэтому против наделения Киева статусом кандидата не стали протестовать даже евроскептики венгры. Россию крайне далекие европерспективы Украины тем более интересовать не должны, пока непонятно главное - какая часть Украины будет официально претендовать на вступление в ЕС через неделю, месяц, год? Это решают не в ЕС, а в Кремле и российском Генштабе, но окончательного решения пока, кажется, нет.

    Если же говорить о перспективах расширения Евросоюза как вещи в себе, интереснее для России даже то, почему в статусе кандидатов отказали грузинам, которые тоже очень старались. Причем заранее понятно было, что откажут: недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Грузия, в отличие от Украины с Молдавией, находится «в другом месте» не только «географически», но и «геополитически»

    Насчет географии понятно - общей границы у Грузии с ЕС нет и не предвидится. Но насчет «геополитики» намек вышел непрозрачный - а что конкретно имеется в виду?

    Правительство Грузии настаивает, что заявка такого евроориентированного правительства, как оно само, не сработала по причине жалобы Украины. Отношения между странами резко охладели по той причине, что власти в Киеве надеялись на открытие Тбилиси второго фронта против России где-нибудь в Южной Осетии, но Грузия, Россией прежде битая, не стала даже экономические санкций вводить, поскольку для самой России они ничего бы не изменили, а вот для маленькой Грузии - многое. 

    В качестве фигуры жалобщика грузинский премьер Ираклий Гарибашвили выделяет главу фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамию, который недавно мотался в США и Европу. Сам Арахамия это отрицает (в том числе и то, что мотался в Европу), а в США он, по его словам, «обосновывал концепцию, что господин Иванишвили, являясь олигархом пророссийского клана, у которого есть марионеточное правительство, подставляет грузинский народ, который хочет в Европу».

    Бидзина Иванишвили - богатейший человек Грузии и создатель правящей партии «Грузинская мечта». А «его марионеточное правительство» - это, получается, Гарибашвили, виноватый преимущественно в том, что не стал втягивать свою вотчину в войну с ядерной державой.

     Эта перепалка хорошо иллюстрирует уровень отношений между странами, но не дает ответа на поставленный вопрос - за что европейцы обидели грузин. Тот же Макрон на полях саммита заявил, что Тбилиси статус кандидата предоставят, когда там ответят «на приоритетные вопросы Еврокомиссии». Опять ничего не понятно - кроме того, что разговор предстоит тяжелый. 

    Статус кандидата медалька пусть и пластмассовая, но все-таки поощрение. В случае с Украиной - это поощрение лично Зеленского (этим вся евроистория, собственно, ограничена), а правительство Грузии решили не поощрять.

    Может показаться, что дело как раз в санкциях, но вряд ли. Молдавия против РФ тоже санкций не вводила - по тем же примерно причинам, что и Грузия. Процесс отречения от всего русского там сейчас протекает иначе, например, через запрет на вещание российских телеканалов и другие меры, но в Тбилиси все эти меры ввели уже очень давно - у него с Москвой даже официальные дипотношения отсутствуют.

    География, как и неурегулированные территориальные конфликты, тоже слабый довод как минимум с юридической точки зрения. Кипр стал даже не кандидатом, а полноправным членом Евросоюза уже после того, как север острова был оккупирован Турцией. При этом от Кипра до Турции - 75 километров, до Сирии около 100, а до Европы гораздо больше.

    Скорее всего, ларчик открывается просто: для формального поощрения от властей Грузии потребуют неких реформ, которые должны будут облегчить жизнь клиентелле США и части европейских элит - партии Единое национальное движение (ЕНД), ассоциированной с сидящим сейчас в грузинской тюрьме Михаилом Саакашвили. Возможно, потребуют освободить и самого Саакашвили, у которого в ЕС остались влиятельные друзья, но вряд ли официально. Если официально, то слишком похоже на вмешательство в судебную систему независимых стран, поэтому официально потребуют только реформ.

    Каких-то таких реформ Еврокомиссия требует от грузинских властей постоянно - и они обычно поддаются, как было, например, с конституционной избирательной реформой, явно заточенной под интересы ЕНД.

    Проблема в том, что этих реформ сторонникам Саакашвили так и не хватило для того, чтобы вернуться к власти, - слишком недобрую память оставило его президентство у слишком многих. Но эту ситуацию теоретически можно изменить - и тогда Грузию вновь возглавит партия войны с Россией, последствия чего для нее могут быть весьма печальны. Пример Украины это наглядно показывает.

    Так замкнулся политический круг: как бы ни оформлялось требование реформ, в конечном счете они направлены на обострение конфронтации Грузии с Россией - вплоть до военной.

    Навряд ли в Евросовете все, как один, исходят именно из этого. Не факт даже, что из этого вообще исходят в Евросоюзе, а не, например, в США, куда Арахамия все-таки мотался и где настроены в отношении РФ максимально непримиримо.

    Именно в Вашингтоне премьеру Гарибашвили перспективнее всего искать источник своих внешнеполитических неудач, а отнюдь не на Украине, раздувая тем самым политическую субъектность страны с отсутствующим суверенитетом - местами он «денацифицирован», а в других местах передан на откуп странам-спонсорам Киева.

    Изменение этой пропорции в последующие дни, недели, месяцы никак не зависят от того, является Украина официальным кандидатом в члены ЕС или нет. Но будет поучительно для Грузии, которой теперь предстоит решать - играть в эти игры с Западом, или же жить собственным умом и (тут Макрон прав) исходить из своей географии.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •