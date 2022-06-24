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Макрон назвал условие предоставления статуса кандидата в ЕС Грузии
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Грузия сможет стать кандидатом в члены Евросоюза после ответов на вопросы, которые Еврокомиссия считает приоритетными, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы приняли решение, что статус кандидата будет предоставлен Грузии после того, как она ответит на приоритетные вопросы, которые перед ней поставила Еврокомиссия», – передает его слова ТАСС. В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решениепредоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.
Мэр Тбилиси разозлился на Макрона
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Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе подверг резкой критике президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его слов об удаленности Грузии от Европы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
«Очень обидно слышать, что Грузия геополитически неинтересна. Столько лет мы стремимся (к ЕС), а там сейчас увидели наше расположение? Это просто потрясающе! Даже не знаю, как это комментировать», – сказал он на заседании тбилисского правительства, передает сообщает imedinews.ge.
Мэр пообещал продолжить усилия для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на членство в ЕС, как это происходит в случае с Украиной и Молдавией.
«Сделаем все, чтобы наша страна как можно скорее стала членом европейской семьи», – сказал Каха Каладзе.
Ранее Макрон сказал, что, в отличие от Украины и Молдавии, Грузия, Азербайджан и Армения «находятся геополитически и географически в другом месте».
Каха Каладзе также сказал, что ЕС принимает «политическое решение», не принимая во внимание, что Грузия является лидером в области реформ в «Ассоциированом трио», куда входят также Украина и Молдавия.
По его словам, фактически «Грузию наказывают, не предоставляя сейчас статус страны-кандидата».
«Это очень плохо и вызывает сожаление», – сказал Каха Каладзе.
К вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.
Ранее мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента.
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Страны ЕС достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата
Страны-члены Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине на саммите ЕС статуса кандидата, заявил госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.
«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России
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Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Петков назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия «Есть такой народ» (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
«Это была честь для меня – возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание Novinite.
По информации радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».
Накануне народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Ассоциация перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию
В связи с запретом на проезд российских фур в ЕС европейские перевозчики стали монополистами, стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении выросла в четыре-пять раз. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию, сообщают СМИ.
Проект обращения АСМАП к президенту России Владимиру Путину обсуждался на общем собрании членов ассоциации во вторник. Компании, импортирующие или экспортирующие товары, уже переплатили около 68 млрд рублей. Если европейским автопоездам не запретить въезд в Россию, дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд рублей, а общая сумма переплат может достигнуть 333 млрд рублей, передает РБК.
Работу на европейском направлении, по данным АСМАП, вынужденно прекратили 3,1 тыс. российских автопредприятий с общим парком 45 тыс. автопоездов и штатной численностью более 70 тыс. человек. Положение европейских перевозчиков стало монопольным, они многократно подняли тарифы: если до апреля 2022 года стоимость рейса одной фуры из Европы в Россию составляла 3,2 тыс. евро, то сейчас не ниже 12 тыс. евро. В 2021 году компании из России перевезли 55,4% от объема перевозок грузов автотранспортом между Россией и ЕС.
Предлагается перейти на схему перегрузки товаров на границе, как это делается в Белоруссии.
И.о. директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что ведомство уже подготовило меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 млрд рублей. Минфин поддержал и идею компенсации за потерянные на Украине транспортные средства, сообщил Луговенко. В целом пакет мер по данному вопросу поддерживают министр транспорта Виталий Савельев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По словам Луговенко, Минтранс также выступает за запрет на проезд на территорию России фур, зарегистрированных в ЕС. Минтранс и АСМАП подготовили проекты президентского указа и постановления правительства. Окончательных решений по введению ограничений на въезд грузовых транспортных средств европейских государств в России пока не принято.
Напомним, таможенные службы стран ЕС, которые граничат с Россией и Белоруссией, прекратили допуск российского и белорусского автотранспорта.
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Премьер Грузии: Украина помешала Тбилиси получить статус кандидата в члены ЕС
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Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в США и Европу и в ходе встреч требовал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – передает ТАСС слова Гарибашвили.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России
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«Странам ЕС нужно чаще думать о себе, а не пытаться угодить США, тогда они не будут попадать в такие ситуации, как с блокадой Калининграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ЕС пообещали пересмотреть санкционные нормы, ограничивающие поступление грузов в Калининград.
«Изменение риторики Европейского союза по блокаде Калининграда можно назвать дипломатической победой России. По сути, это возврат на прежние позиции, восстановление справедливости», – подчеркнул депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
По его мнению, вряд ли в скором времени решится вопрос с открытием территории Литвы для доставки грузов в самый западный регион России. «Тем не менее это результат успешной политики руководства нашей страны. Кстати, это и ответ некоторым скептикам, которые говорят, что федеральный центр не слишком внимает делам регионов. Как мы видим – очень интересуется и следит за каждым действием», – заметил собеседник.
Впрочем, предупредил парламентарий, России надо понимать, что подобные провокации со стороны Евросоюза будут продолжаться. «Властям России надо и впредь работать на упреждение. Это как раз нашло отражение и в словах президента России, сказанных на Петербургском международном экономическом форуме о том, что нельзя сидеть и ждать, когда все само образуется. Без нашего участия ничего не образуется», – подчеркнул депутат.
Европейский союз не собирается устраивать блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – указал дипломат.
Президент Литвы Гитанас Науседа, со своей стороны, добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК.
Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия предпримет ответные меры, и ее ответ будет лежать не в дипломатической, а практической плоскости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти региона, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
Ряд экспертов предложил пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.
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ЕС пересмотрит санкционные директивы, чтобы не устраивать блокаду Калининграда
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Европейский союз не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.
«Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что Литва, введя ограничения на сухопутный транзит, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, о блокаде речи не шло. Ранее сообщалось, что Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
Золото могут включить в новый пакет антироссийских санкций ЕС
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Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам источника издания, Еврокомиссия сейчас работает над включением золота в готовящийся пакет санкций, но пока неизвестно, речь идет об экспорте или импорте российского золота.
Предложение включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами поступило от представителя Дании при ЕС на прошлой неделе, пишет РБК со ссылкой на агентство.
В итоговом же заявлении лидеров стран ЕС говорится, что работа над санкциями продолжится, включая «усиление их реализации и предотвращение обхода».
Отмечается, что северные и восточные страны ЕС настаивают на новых пунктах в пакете, а Германия и Нидерланды предлагали сфокусироваться на исполнении уже введенных ограничений.
Ранее Bloomberg сообщал, что Швейцария впервые с конца февраля импортировала российское золото. В Швейцарию ввезли около трех тонн металла из России, это составило 2% всего импорта золота.
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Власти Чехии пообещали «сжечь все» ради обеспечения страны энергией
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Власти Чехии заявили о готовности буквально «сжечь все», лишь бы обеспечить жителей страны теплом, если поставки газа в страну прекратятся, заявил во вторник уполномоченный чешского правительства по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
«Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все, что сможем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», – цитирует его европейское издание EurActiv, передает ТАСС.
Бартушка призвал ускорить переход на зеленые источники энергии, но признал, что это займет длительное время.
Также политик отметил, что желаемая ЕС диверсификация газовых поставок может быть достигнута, если европейские импортеры смогут подписать долгосрочные контракты, проверенные Брюсселем.
«Мы говорили с перспективными поставщиками СПГ, и они все заинтересованы в долгосрочных контрактах – 20 или 15 лет, но большинство из них [хотели бы контракт на] 20 лет», – уточнил Бартушка.
Ранее сообщалось, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.
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Патрушев пообещал скорые ощутимые последствия для Литвы за блокаду Калининграда
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Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза отметил, что обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется в условиях наращивания НАТО «военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России, а также под воздействием беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада».
«Последний пример тому – блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», – цитирует ТАСС Патрушева.
Он отметил, что власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование из США, Великобритании, Швеции и Бельгии.
В частности, пояснил Патрушев, «в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии».
«Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян», – указал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии власти уточнили в законодательстве основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера.
«Следует отметить, что только прошлом году в округе выявлено более полутора тысячи интернет-ресурсов экстремистской направленности. В суды направлено свыше тысячи исковых заявлений о признании информации запрещенной», – сообщил секретарь Совбеза.
Ранее посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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Франция исключила возможность ускоренного принятия Украины в ЕС
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Ускоренной процедуры по вступлению Украины в Европейский союз не будет, заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.
«Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», – заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых – борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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Германия намерена объявить об аварийной ситуации из-за недостатка газа в стране
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Немецкие власти готовятся к объявлению режима аварийной ситуации, сообщают германские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Такой режим может быть введен из-за ситуации с недостаточными поставками газа, сообщили источники Die Welt, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.
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Москва заявила об агрессивно враждебном поведении Литвы
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Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, она должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой в эфире Соловьев Live.
«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно враждебно», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются… Они должны понимать последствия – и последствия, к сожалению, наступят», – подчеркнула представитель МИД.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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Посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области
О блокаде Калининградской области не идет и речи, транзит товаров, не попадающих под санкции, нормально функционирует, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
Посла вызвали во вторник в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область, передает ТАСС.
«Я также пообщался 20 минут с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Мы обменялись мнениями по ситуации транзита в Калининградскую область через Литву. У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет, что транзит товаров, не попадающих под санкции, работает нормально», – сказал Эдерер.
Он также добавил, что в ходе визита в МИД выразил принципиальную позицию Европейского союза касаемо российской агрессии в отношении Украины.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Журналиста Владимира Линдермана задержали в Латвии
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Латвийские власти задержали публициста Владимира Линдермана, публиковавшегося в «Sputnik Латвия», сообщили в агентстве.
«В Латвии задержан журналист и общественный деятель Владимир Линдерман. Причины задержания пока неизвестны», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что публицист после начала спецоперации на Украине не боялся публично выступать в защиту местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию.
В мае в Латвии полиция задерживала депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям, расположенного в рижском парке Победы. Одновременно в городской Думе проходило заседание, по итогам которого депутаты проголосовали за снос важного для российских граждан символа.
Линдерман рассказывал газете ВЗГЛЯД, что в Риге планировался большой митинг против сноса памятников, однако его запретили. По его словам, Жданок приехала туда лишь для того, чтобы предостеречь людей от участия в несогласованной акции.
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