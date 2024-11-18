Эксперт объяснил тактику радикальной оппозиции Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Ведь лучше всех сама оппозиция понимает, что в обществе Грузии нет революционного заряда, поэтому радикалы, используя свои деньги и телеканалы, ставят «картинки» массовых протестов по заветам (экс-президента) Михаила Саакашвили», - сказал он.

«Для этого нужно не так много людей – десятки, но важно показать иностранцам это крупным планом, отработать», – отметил он.

Петрэ Мамрадзе рассказал газете ВЗГЛЯД, что «проходил мимо акции у Тбилгосуниверситета, где палаток больше, чем людей».

«Оппозиционеры из кожи вон лезут, говоря, что у них украли победу на выборах в парламент. Никаких фактов при этом у них нет. Главное для них – чтобы Запад услышал эти стоны и как-то продолжал поддержку, – сказал эксперт. – Очень надеюсь, что окончательные выводы наблюдателей ОБСЕ подтвердят предварительные – о том, что выборы 26 октября прошли в конкурентной атмосфере, несмотря на поляризацию».

Петрэ Мамрадзе также считает, что «оппозиция провоцирует «Грузинскую мечту» на то, чтобы та разогнала их акции».

«Расчет в том, что тогда на улицы выйдет больше людей. Но «Грузинская мечта» не должна поддаться на грязные провокации. Надо перетерпеть, как минимум до инаугурации нового президента США. Но при этом все время показывать общественность степень маргинализации радикалов – как они дерутся друг с другом, распивая алкоголь, как справляют нужду на памятники, как жгут костры на проспектах и ломают скамейки и так далее», – сказал он.

Петрэ Мамрадзе считает, что «оппозиция прикрывается лозунгами «изоляции от Европы», и это влияет на часть молодежи».

«Скорее всего, оппозиция объявит «главным днем» массовых выступления 25 ноября, когда впервые должен собраться новый парламент. Надеюсь, что власти справятся», – отметил он.

Напомним, премьер Грузии в понедельник объявил о представлении нового правительства 25 ноября.