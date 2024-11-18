Премьер Грузии объявил о представлении нового правительства 25 ноября

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

На заседании правительства глава кабмина назвал оппозицию, которая продолжает акции протеста из-за итогов выборов в парламент 26 октября, «злой силой».

Правительство же, по его словам, должно «вывести Грузию на новый этап развития», в связи с чем 25 ноября также будет представлен план действий нового кабинета министров.

«Для получения вотума доверия представим состав правительства парламенту в следующий понедельник», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Он также подверг критике оппозицию за то, что та обратилась в ЕС с призывом «остановить процесс евроинтеграции Грузии, прервать все контакты с правительством Грузии и перенаправить ежегодно выделяемые Грузии 120 млн евро в помощь НПО и СМИ».

«Безродные люди», – сказал он.

Оппозиция разбила накануне палаточный городок у Тбилисского госуниверситета, блокируя несколько центральных магистралей. В палатках находятся несколько десятков человек. Лидеры оппозиции грозят новой волной протеста и срывом заседания парламента 25 ноября.

Ранее Кобахидзе сообщил, что первое заседание нового парламента Грузии состоится 25 ноября.