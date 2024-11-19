Лукьянов: Разгон спецназом протестующих в Тбилиси не станет началом майдана

Политолог Лукьянов: Грузинской оппозиции не удалось взорвать ситуацию в стране

Tекст: Анастасия Куликова

«Происходящее в Грузии не стоит расценивать как начало майдана. Для того чтобы случился феномен, подобный событиям на Украине в 2004 и 2014 годах, нужна, во-первых, серьезная степень раскола общества, а во-вторых, активная всесторонняя – в том числе политико-идеологическая и финансовая – поддержка протестующих со стороны Запада», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

По его мнению, сейчас в закавказской республике нет ни первого, ни второго. «Да, имеется недовольная прослойка, но говорить о том, что она отражает широкие процессы общества, на мой взгляд, нельзя. Что касается поддержки Запада, то имеет место некая попытка вмешательства европейских стран. Но она не сопоставима с тем, что было, например, в 2014 году на Украине», – пояснил собеседник.

Лукьянов уточнил: США заняты другими не связанными с Тбилиси делами и «очень глубоко в них погружены», а у Европы «собственного ресурса недостаточно, и он также перераспределен». На этом фоне к грузинской оппозиции приходит понимание, что им не удалось раскачать ситуацию в стране, а тем временем окно возможностей закрывается. «Поэтому они сейчас пытаются резко взорвать ситуацию и привлечь к ней внимание», – добавил политолог.

Этим в том числе объясняется изменение оппозицией тактики уличного протеста. «С одной стороны, власти адаптируются к действиям протестующих и начинают превентивно принимать меры. Поэтому активисты решили разнообразить свои действия. С другой же стороны – задача оппозиции спровоцировать власти на применение силы. Затем они смогут за это зацепиться и перевести ситуацию на новый уровень», – отметил эксперт.

На этом фоне правительству Грузии важно не переусердствовать и в то же время не попустительствовать, подчеркнул Лукьянов. «Власти долго воздерживались от каких-то жестких мер против митингующих. Но и бесконечно терпеть это они не могут. В какой-то момент надо положить конец и четко продемонстрировать оппозиции, что окно закрылось. По всей видимости, это сейчас и происходит», – считает собеседник.

По его прогнозам, со стороны оппозиционных сил следует ожидать попытки резкого информационного раскручивания разгона спецназом протестующих. «Но учитывая, что внимание, силы, энергия и ресурсы западных государств сейчас распылены и направлены в другую сторону, я сомневаюсь, что события в Тбилиси перерастут во что-то более серьезное», – полагает эксперт.

«Грузинская мечта», победившая на выборах, уходить не собирается и твердо стоит на том, что народ сказал свое слово, а значит, дальнейшие инсинуации абсолютно неуместны. Правда, на предстоящем заседании парламента Грузии возникнет коллизия, потому что оппозиционные силы намерены его бойкотировать. Так что правительству предстоит выработать более тонкую тактику. Не стоит исключать переманивания «Грузинской мечтой» на свою сторону какой-то части оппозиции», – рассуждает спикер.

Аналитик объясняет: оппозиционные силы немонолитны, «есть наиболее радикальная часть, а есть те, кто при определенных обстоятельствах будет готов поторговаться за какие-то преимущества для себя и взамен поддержать правительство». «Как бы то ни было, предстоит длительный период нестабильности. Но в отличие от Украины в 2004 и 2014 годах, когда власти стали метаться и в итоге их смяли, в Грузии пока ничего подобного не наблюдается. Консолидация вокруг «Грузинской мечты» очень высокая», – заключил Лукьянов.

Ранее активисты грузинской оппозиционной «Коалиции за перемены» под руководством Ники Гварамии установили около 30 палаток у здания государственного университета в Тбилиси. Они заявили о переходе к новому этапу борьбы за отмену результатов парламентских выборов. Митингующие парализовали проспект Илии Чавчавадзе. Активисты разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Горожане приносили на место еду и горячие напитки.

Улица была перекрыта более суток, а в ночь на 19 ноября силы подразделений спецназа МВД Грузии разогнали митингующих, передавал телеканал Mtavari Arxi. Произошли стычки, спецназовцы использовали водометы. Полицейским удалось оттеснить демонстрантов к проспекту Меликишвили, который находится неподалеку. Сообщается о нескольких задержанных.

Правоохранители также разобрали баррикады, установленные возле здания, и эвакуировали автомобили, с помощью которых оппозиция блокировала дороги. На месте ведутся работы по очистке улиц.

Лидеры грузинской оппозиции заявили, что «ужесточат сопротивление режиму» после того, как МВД зачистило их палаточный городок у Тбилисского госуниверситета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Прогонят с одной улицы, пойдем на другую, на третью и так далее, пока все улицы Тбилиси не заполонит народ», – сказала одна из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Софья Джапаридзе.

Кроме того, грузинская радикальная оппозиция сообщила о новой тактике уличного протеста. «Раньше мы собирались только на проспекте Руставели у здания парламента, а теперь перешли на мобильный протест. Будем передвигаться маленькими группами, дистанцируясь от полиции. Силы МВД полностью мобилизованы, но с таким нашим мобильным протестом ничего сделать не смогут», – отметил оппозиционный депутат Георгий Вашадзе.

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что грузинская оппозиция, которая начала парализовывать центральные магистрали Тбилиси, преследует цель «показать Западу картинку». Напомним, выборы в парламент прошли в Грузии 26 октября. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов (53,93%). Президент республики Саломе Зурабишвили назвала проведение повторных парламентских выборов необходимым, а голосование 26 октября несостоявшимся.