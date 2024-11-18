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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    3 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    19 комментариев
    18 ноября 2024, 20:19 • Новости дня

    Лукашенко лишил званий более 20 военнослужащих за действия во время протестов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более 20 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, совершивших противоправные действия.

    Это решение было принято в связи с их противоправными действиями во время общественно-политического кризиса в 2020 году, передает ТАСС.

    «В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий – всего 21 человек», – сообщила пресс-служба белорусского лидера. Подчеркивается, что их действия в тот период оказались несовместимы со статусом военнослужащего.

    В 2021 году Лукашенко подписал указ о лишении свыше 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских и специальных званий из-за «дискредитирующих» проступков.

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    17 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по Курской области

    Лукьянов: Разрешением бить ракетами ATACMS вглубь России Байден хочет повлиять на политику Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Дональда Трампа, заявил политолог Федор Лукьянов. Также он прокомментировал сообщения о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву удары вглубь России ракетами Storm Shadow.

    Комментируя сообщения о решении Байдена, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в Telegram: «Дедушка старый – ему все равно. Точнее наоборот – ему не все равно. Ему надо максимально осложнить шансы на изменение политики следующим Белым домом. Даже если он захочет».

    В связи с сообщениями о решении Франции и Великобритании последовать примеру США Лукьянов отметил, что «намечается знатная эскалация».

    Напомним, New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Киеву удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российским и северокорейским войскам в Курской области. По данным Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Киеву удары вглубь России англо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

    Москва подчеркивала, что украинские военные не способны сами применять западные дальнобойные системы, задействование этих вооружений будет означать войну стран НАТО с Россией.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    17 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS

    The New York Times: Байден одобрил использование ракет ATACMS для ударов вглубь России

    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    США впервые разрешили в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области, сообщает американская газета The New York Times.

    По оценкам New York Times, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против украинских сил в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT.

    Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными. Решение Байдена также связано с желанием послать сигнал Северной Корее о том, что их войска уязвимы.

    До этого момента Байден разрешал использовать на Украине системы HIMARS с ограниченной дальностью около 80 км для защиты Харькова. Украинский президент Владимир Зеленский давно добивался разрешения на использование дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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    17 ноября 2024, 23:45 • Новости дня
    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России

    МИД напомнил заявление Путина по вопросу использования западных дальнобойных ракет против России

    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин уже озвучил свою позицию по вопросу возможных ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Президент на этот счет высказался», – приводит слова Захаровой РБК.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания частично сняли запрет на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    17 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Figaro сообщила о согласии Франции и Британии на удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Париж и Лондон в рамках конфликта на Украине дали разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным оружием, пишет Figaro.

    Как указывает Figaro, речь идет об англо-французских ракетах SCALP/Storm Shadow, передает ТАСС.

    Напомним, New York Times сообщала, что США также разрешили наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    По данным Reuters, Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни. В сентябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские военные не смогут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, для этого потребуется привлечение военных специалистов НАТО. Это будет означать «изменение самой сути конфликта» и прямое участие стран НАТО в войне против России.



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    18 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может зеркально ответить на решение президента США Джо Байдена снять запрет на удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проблема в том, что Россия ответит зеркально», – приводит слова Маска РИА «Новости».

    Напомним, Маск поддержал мнение о том, что «либералы любят» войну, так как она ведет к росту «большого правительства». По данным СМИ, Белый дом уже разрешил или близок к тому, чтобы разрешить применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Однако пока США не подтвердили данную информацию.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS

    Военные эксперты: Реакция Москвы на удары ракетами ATACMS будет очень жесткой и нарастающей

    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очевидно, что наведением западных ракет займутся иностранные специалисты. В числе целей окажутся объекты критической военной и гражданской инфраструктуры. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Запад никогда не отказывался от своей цели нанести стратегическое поражение России. Другое дело, что американские элиты рассчитывали на победу Камалы Харрис на выборах президента США. Это позволило бы Вашингтону продолжить свою политику», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Теперь же, когда возвращение Дональда Трампа стало очевидным, на Западе решили пойти на очередную провокацию. «Республиканец может все поменять. Поэтому нынешняя администрация посчитала нужным передать ситуацию на Украине в таком виде, когда будет сложно что-либо отыграть. Трампу просто придется следовать назначенному курсу», – допускает собеседник.

    К этой версии склоняется и военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. «Администрация Байдена хочет максимально усложнить жизнь Трампу, чтобы он первые месяцы президентства потратил на «разбор завалов», оставленных демократами. Это в духе американцев: поставить подножку своему конкуренту на прощание», – считает он.

    Собеседник подчеркнул: ВСУ не способны самостоятельно применять подобное оружие, поэтому наведение будет осуществляться с помощью профессиональных западных специалистов. «Скорее всего, противник постарается наносить удары по объектам критической военной и гражданской инфраструктуры. В этом плане для них никаких моральных ограничений нет», – отмечает Кошкин.

    «При этом Россия готова дать отпор. Мы обладаем масштабной системой ПВО, которая способна сбивать дальнобойные ракеты. Напомню, что у нас уже имеется опыт работы с ATACMS. В нашем распоряжении находятся комплексы С-400, С-350», – акцентирует эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. По его мнению, ATACMS будут использоваться в Курской области и некоторых других регионах России. «Дальность действия ракет составляет до 300 км. Впрочем, западные специалисты способны увеличить расстояние полета за счет уменьшения веса боезаряда. В числе целей окажутся штабы российских войск, узлы связи, склады вооружений и боеприпасов», – считает эксперт.

    На этом фоне, по его прогнозам, российские ВКС увеличат интенсивность воздействия на военную инфраструктуру и объекты двойного назначения на Украине. «Речь пойдет в том числе об ударах по складам, которые доставляют боеприпасы в одесские порты. Не сомневаюсь – реакция Москвы на решение США будет очень жесткой и нарастающей», – заключил Бартош.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

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    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

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    18 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Поврежден подводный кабель между Финляндией и Германией вдоль «Северного потока»
    Поврежден подводный кабель между Финляндией и Германией вдоль «Северного потока»
    @ Estonian Navy Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, был оборван, он проходит вдоль трубопровода «Северный поток», сообщила газета Ilta-Sanomat.

    Кабель, проложенный вдоль трубопровода «Северный поток», ранее был признан неисправным. Об этом уведомил государственный оператор Финляндии Cinia, передает ТАСС.

    Генеральный директор компании Ари-Юсси Кнаапила заявил, что мероприятия по устранению неисправности начались, ремонтное судно готово к отправке, ремонт займет 5-15 дней.

    Этот кабель является единственным подводным соединением Финляндии с Центральной Европой, и его маршрут вдоль «Северного потока» был выбран для облегчения монтажных работ. Длина C-Lion1 составляет 1 173 км, и он был введен в эксплуатацию в 2016 году, соединяя Хельсинки и город Росток в Германии.

    В конце октября Британия и Германия договорились о новом оборонительном пакте, предполагающем совместные военные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей.

    Конгрессмены США призвали оценить угрозу подводным кабелям со стороны России.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на сто процентов безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    18 ноября 2024, 10:42 • Новости дня
    На отбор во второй поток программы «Время героев» за три дня подано 6,5 тыс. заявок

    За первые три дня более 6,5 тыс. человек зарегистрировались на отбор во второй поток программы «Время героев»

    За первые три дня дополнительной регистрации на программу «Время героев» поступило 6640 заявок.

    На отбор во второй поток президентской программы «Время героев» за первые три дня подано 6640 заявок, отмечается на сайте программы.

    Регистрация началась с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.

    14 ноября состоялось заседание Общественного совета программы, где объявили о начале формирования второго потока обучения.

    Отмечается, что 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности. В числе назначенных – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. Еще ряд участников программы проходят подготовку к переходу на новые рабочие места.

    Напомним, на второй поток программы «Время героев» только за первые сутки пришло более 4,5 тыс. заявок.

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    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР ради сокращения бюджета

    Рамасвами объявил о планах закрытия ФБР и увольнения 1,5 млн сотрудников ради сокращения бюджета

    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР ради сокращения бюджета
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вивек Рамасвами планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

    Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, сообщает Economic Times.

    Рамасвами подчеркивает, что его главной задачей станет оптимизация федерального бюджета, а его департамент будет работать вне правительственных структур, предоставляя рекомендацию Белому дому.

    Рамасвами в интервью Fox News заявил, что планы реструктуризации включают полное закрытие некоторых министерств и сокращение раздутых департаментов. Он и Илон Маск договорились завершить свою работу по оптимизации расходов к 4 июля 2026 года. Рамасвами подчеркнул, что скорость, с которой они будут выполнять эти задачи, станет неожиданностью для многих.

    Ранее Дональд Трамп выразил желание ликвидировать Министерство образования, передав контроль над образовательным процессом в руки государства. Среди других своих целей он намерен развеять собственную теорию о «глубинном государстве», утверждая, что федеральные служащие преследуют личные цели, расходуя на это бюджетные средства.

    Ранее Рамасвами заявлял, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен».

    Илон Маск, также возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства.

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется борьбой с бюрократией и стремлением убрать нелояльных представителей глубинного государства, пояснял газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

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    17 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни Киев собирается нанести удары вглубь территории России дальнобойным оружием, вероятно, ракетами ATACMS, сообщило Reuters.

    «Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    При этом, согласно информации Bloomberg, Вашингтон, вероятно, не удовлетворит все запросы Киева на использование этих ракет.

    В администрации президента США Джо Байдена некоторые чиновники выражают опасения по поводу возможного ответа Москвы на использование Украиной американских ракет, пишет New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Несмотря на это, часть официальных лиц в США считает, что опасения по поводу реакции Москвы преувеличены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации New York Times, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории западными дальнобойными ракетами как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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    18 ноября 2024, 02:30 • Новости дня
    CNN заявил о попытке Вашингтона не дать выбить ВСУ из Курской области

    CNN счел разрешение на удары ATACMS вглубь России попыткой США помешать изгнанию ВСУ из Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    США, давая разрешение на удары американскими ракетами ATACMS по Курской области, хотят помешать российским войскам выбить из региона украинские силы, заявил CNN.

    «Идея состоит в том, чтобы помочь Украине удерживать (часть Курской области) как можно дольше», – заявил CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника отмечается, что ATACMS планируют применять «в первую очередь в Курской области». Указывается, что Россия хочет лишить Киев возможности использовать ситуацию в Курской области «на любых будущих мирных переговорах», а США пытаются помешать планам Москвы.

    Напомним, New York Times заявила, что Вашингтон дал согласие на удары по российским войскам в Курской области ракетами ATACMS. Ни президент США Джо Байден, ни министерство обороны США не подтвердили эту информацию.

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    18 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России

    Глава МИД Нидерландов выразил сожаление о раскрытии разрешения США на удары вглубь России

    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп сообщил о сожалении в связи с утечкой информации о разрешении США наносить удары вглубь территории России тактическими баллистическими ракетами.

    Вельдкамп выразил мнение, что такое решение является адекватным ответом на присутствие в России военных из КНДР, передает ТАСС.

    Министр отметил, что предпочел бы, чтобы решение имело неожиданный эффект. Согласно его словам, Нидерланды не ограничивают использование переданного Киеву вооружения, в том числе истребителей F-16.

    Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что позиция страны по этому вопросу остается неизменной. Он подтвердил, что Париж изучал возможность одобрения ударов по российским объектам с территории Украины.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    29 комментариев

    Напомним, США разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области.

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения президента Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Решение США о применении ракет ATACMS против России, по мнению американского журналиста Джексона Хинкла, приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского.

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