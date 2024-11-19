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На окраине Кишинева обнаружили упавший беспилотник
Полиция Молдавии обнаружила беспилотник у «Арена Кишинев» в пригороде столицы
Возле спорткомплекса «Арена Кишинев» в пригороде столицы Молдавии найден беспилотник, на месте происшествия работают взрывотехники и специалисты, сообщила полиция республики.
По данным из Telegram-канала ведомства, найденный объект был замечен в 11.20 по местному времени (12.20 мск) в периметре между торговым центром «Порт молл» и «Ареной Кишинев», передает ТАСС.
Информация о беспилотнике поступила от одного из граждан, который проинформировал полицию о подозрительном объекте. На данный момент на месте работают взрывотехники и другие специалисты.
Напомним, 10 ноября на севере Молдавии возле села Новые Боросены был найден второй за день упавший дрон. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что два беспилотника, упавшие на территории страны, якобы были российскими. Российский МИД отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства Молдавии, отметив отсутствие доказательств происхождения БПЛА.